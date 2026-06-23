Μουντιάλ: Ο Εμπαπέ έφτασε τα 16 γκολ και έπιασε τον Κλόζ, στον πίνακα των σκόρερ, μετά το λάθος του Ιράκ – Δείτε βίντεο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σημείωσε το 16ο γκολ του σε Μουντιάλ, λίγη ώρα μετά την επανέναρξη του αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ, ο οποίος είχε διακοπεί για δύο ώρες εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που έπληξε τη Φιλαδέλφεια.

Η Γαλλία βρήκε δίχτυα εκμεταλλευόμενη ένα σοβαρό λάθος των παικτών του Ιράκ στην επαναφορά της μπάλας. Ο αμυντικός έδωσε πάσα στον τερματοφύλακα, εκείνος έκανε λάθος κοντρόλ και ο Ντεμπελέ μοίρασε την μπάλα στον Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε σε κενή εστία.

Με αυτό το γκολ, ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ έφτασε τα 16 τέρματα σε Μουντιάλ και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στη σχετική λίστα. Ο Εμπαπέ απέχει πλέον δύο γκολ από τον Μέσι, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 18.