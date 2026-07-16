Μουντιάλ 2026: Αντιμέτωπη με κυρώσεις από τη FIFA η Αργεντινή – Το πανό για τα Φώκλαντ στον ημιτελικό που άναψε «φωτιές»

Η επική ανατροπή της Αργεντινής εναντίον της Αγγλίας, και η πρόκριση στο τελικό του Μουντιάλ 2026 επισκιάζεται από εξωαγωνιστικές εντάσεις, καθώς η «Αλμπισελέστε» βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων από τη FIFA.

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Αφορμή στάθηκε η απόφαση των ποδοσφαιριστών της να πανηγυρίσουν τη νίκη τους με 1-2 κρατώντας ένα πανό πολιτικού περιεχομένου, το οποίο αναζωπύρωσε την ιστορική και διπλωματική διαμάχη των δύο χωρών για την κυριαρχία των Νήσων Φώκλαντ.

Argentina are likely to be fined by Fifa after their players celebrated their win over England by unfurling a banner reading: “The Falklands are Argentinian”. The banner appeared to be thrown on to the pitch by fans@martynziegler reports 🔽 https://t.co/XNzGYC0ecx Μουντιάλ 2026: Πολύ σκληρή για να «πεθάνει» η Αργεντινή – Λύγισε με ανατροπή 1-2 την Αγγλία στο φινάλε, δείτε τα γκολ — Times Sport (@TimesSport) July 16, 2026

Το επίμαχο πανό

Οι υπερασπιστές του παγκόσμιου τίτλου ολοκλήρωσαν μια δραματική ανατροπή στην Ατλάντα, επικρατώντας με 1-2 της ομάδας του Τόμας Τούχελ.

Ωστόσο, αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «Τα Φώκλαντ είναι Αργεντινικά».

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase “As Malvinas são nossas”. A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026



Τα Νησιά Φώκλαντ, τα οποία αποτελούν βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό, παραμένουν το αντικείμενο μιας μακροχρόνιας εδαφικής κυριαρχικής διαμάχης μεταξύ της Βρετανίας και της Αργεντινής.

Argentina face fine for Falklands banner in semi-final win https://t.co/WUUsgyqtk6 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 16, 2026



Οι δύο χώρες οδηγήθηκαν σε πόλεμο για το συγκεκριμένο σύμπλεγμα νησιών -το οποίο βρίσκεται 300 μίλια ανοικτά των ανατολικών ακτών της Αργεντινής- από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1982.

Η ένοπλη σύγκρουση των 74 ημερών κόστισε τη ζωή σε 655 Αργεντινούς και 255 Βρετανούς στρατιωτικούς, ενώ έχασαν τη ζωή τους και τρεις κάτοικοι των νησιών.

Το προηγούμενο της FIFA και η πολιτική

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Αργεντινή προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση. Το 2014, η FIFA επέβαλε πρόστιμο ύψους 23.000 ευρώ στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA), αφού οι παίκτες της είχαν σηκώσει πανό με το ίδιο ακριβώς μήνυμα πριν από έναν φιλικό αγώνα προετοιμασίας κόντρα στη Σλοβενία.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία είχε κρίνει τότε ότι η συγκεκριμένη χειρονομία παραβίαζε τους κανονισμούς περί πολιτικών τοποθετήσεων και ανάρμοστης συμπεριφοράς ομάδας.

Μετά τη νίκη της Τετάρτης, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, έσπευσε να πάρει θέση μέσω της πλατφόρμας X, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που φαινόταν να δείχνει στρατιώτες της χώρας και γράφοντας ότι «δεν ήταν απλώς ένα ακόμα παιχνίδι».

¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! 🇦🇷 ¡No era un partido más! pic.twitter.com/JL5NoIt8Kj — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026



«Τα Φώκλαντ είναι Αργεντινικά. Απαγόρευσαν να τα φέρουμε στο στάδιο και ξέχασαν ότι τα κουβαλάμε στο αίμα μας και στις καρδιές μας», έγραψε.

¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026



Μάλιστα, κατά την προετοιμασία πριν από τη σέντρα, η Βιγιαρουέλ είχε δηλώσει πως ο ημιτελικός είχε ως στόχο «να βάλουμε τους εισβολείς στη θέση τους».

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Συνθήματα στα αποδυτήρια και η στάση του Σκαλόνι

Οι παίκτες της Αργεντινής είχαν τραγουδήσει συνθήματα που αναφέρονταν στα Φώκλαντ, αλλά και στους θρύλους της χώρας, Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι, αμέσως μετά τη δραματική νίκη τους με 3-2 επί της Αιγύπτου στη φάση των «16».

Ωστόσο, πριν από τη σέντρα του ημιτελικού, ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, είχε ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί να εμπλέξει το ποδόσφαιρο με την πολιτική.

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«Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν μπορώ να μπερδεύω τα πράγματα, ειδικά από σεβασμό για όσα συνέβησαν πριν από τόσα χρόνια», δήλωσε.

«Ήταν μια πολύ θλιβερή περίοδος στην ιστορία μας και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά γι’ αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Συμβαίνουν πράγματα αλλού στον κόσμο και καταδικάζουμε την ύπαρξη του πολέμου. Σίγουρα θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, φυσικά. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας – δεν πρέπει να συγχέουμε αυτά τα δύο», πρόσθεσε.