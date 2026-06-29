Μουντιάλ 2026: Απειλή θανάτου για τον προπονητή της Νότιας Κορέας μετά τον αποκλεισμό – Ξεκίνησε έρευνα

Στη Νότια Κορέα κάποιοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι η χώρα αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2026 και δεν προκρίθηκε στους “32”, με αποτέλεσμα να υιοθετούνται ακραίες τακτικές. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά την σοβαρή απειλή θανάτου που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο εναντίον του πρώην προπονητή της εθνικής Χονγκ Μιουνγκ-μπο, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την αποτυχία.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Νότιας Κορέας “Radio Seoul” ανέφερε ότι ένας διαδικτυακός χρήστης ισχυριζόταν ότι ένας 41χρονος Αμερικανός πολίτης δημοσίευσε ένα μήνυμα που δήλωνε την πρόθεσή του να σκοτώσει τον Χονγκ στο διεθνές αεροδρόμιο “Incheon” κατά την επιστροφή του στη χώρα, ωθώντας τις αρχές να διερευνήσουν την πιθανότητα εκφοβισμού και να εντοπίσουν την ταυτότητα του υπόπτου, σημειώνει η ιταλική εφημερίδα “Corriere dello Sport”.

Η απειλή σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση της δημόσιας οργής που έχει εξαπλωθεί από τις ψηφιακές πλατφόρμες σε όλη τη Νότια Κορέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παρουσία του Χονγκ Μιουνγκ-μπο έχει απαγορευτεί σε εστιατόρια και καφέ στην επαρχία Γκιονγκί.

Ο Χονγκ Μιούνγκ-μπο ανέλαβε την ομάδα τον Ιούλιο του 2024, επιστρέφοντας σε μια θέση που κατείχε προηγουμένως για 19 αγώνες μεταξύ 2013 και 2014, οδηγώντας την Νότια Κορέα στον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014.