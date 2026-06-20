Μουντιάλ 2026: Αποβλήθηκε επειδή… κάλυψε το στόμα του – Ιστορική κόκκινη κάρτα στον αγώνα Παραγουάης-Τουρκίας

Μια πρωτοφανή στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στο Μουντιάλ του 2026, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Παραγουάης με την Τουρκία για τον 4ο Όμιλο.

Ο Μιγκέλ Αλμιρόν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά που αποβάλλεται επειδή κάλυψε το στόμα του για να μιλήσει σε αντίπαλο κατά τη διάρκεια έντασης.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού της IFAB, άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες σε ένα ματς που έκρινε το μέλλον των Τούρκων στη διοργάνωση.

Η κόκκινη κάρτα και ο νέος κανονισμός

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Αλμιρόν κάλυψε το στόμα του και φάνηκε να απευθύνει τον λόγο στον δεξιό μπακ της Τουρκίας, Μερτ Μούλντουρ, εν μέσω λογομαχίας.

Red card for Paraguay… At the world cup, against Turkey. They destroyed a whole country’s chances to advance.. for speech. Yes you heard that right.

Almiron covered his mouth, and got a red card.

We’ve been swearing on the football field for 100years and now the politics have… pic.twitter.com/kRsyb35xv0 — Freaky Mickey (@SirDogTurd) June 20, 2026



Έπειτα από μια σύντομη εξέταση της φάσης στο VAR, ο διαιτητής Ιβάν Μπάρτον έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα στον μέσο της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

✅ BIEN EXPULSADO 🇵🇾 EN EL MUNDIAL 2026 🚨 Almirón 🇵🇾 se convirtió en uno de los primeros futbolistas sancionados bajo la nueva normativa que castiga el hecho de taparse la boca durante una confrontación o intercambio con un rival. El VAR llamó al profe Iván Barton 🇸🇻 para… pic.twitter.com/VlfeYwIzfS — Rodrigo Velis (@Rodri_velis) June 20, 2026



Η αποβολή αυτή βασίστηκε στον πρόσφατο κανονισμό που θέσπισε η IFAB, ο οποίος αναφέρει ρητά: «Οποιοσδήποτε παίκτης καλύπτει το στόμα του σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης με έναν αντίπαλο μπορεί να τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα».

Miguel Almiron was shown a straight red card after covering his mouth while directing comments at an opponent, an offense that falls under FIFA’s new anti-abuse regulations introduced for this tournament. 🟥#WorldCup pic.twitter.com/q9QNk9ryKV — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2026



Σύμφωνα με το ESPN, η συγκεκριμένη διάταξη θεσπίστηκε με σκοπό να αποτρέψει την απόκρυψη πιθανών ρατσιστικών σχολίων, έπειτα από ένα άκρως αμφιλεγόμενο περιστατικό που είχε σημειωθεί ανάμεσα στον εξτρέμ της Μπενφίκα, Τζανλούκα Πρεστιάνι, και τον Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια του UEFA Champions League της σεζόν 2025-26.

Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, εάν η συνομιλία εξελίσσεται σε φιλικό πλαίσιο, οι ποδοσφαιριστές επιτρέπεται να καλύπτουν τα στόματά τους. Ωστόσο, μόλις υπάρξει η παραμικρή υπόνοια αντιπαράθεσης, η κόκκινη κάρτα είναι αυτόματη.

Miguel Almiron is handed a straight red for covering his mouth, the first adoption of the new rule at this World Cup. Paraguay are down to 10 for the rest of this match against Turkiye. pic.twitter.com/2o8x41Y1n7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2026

Οι αποβολές, το γκολ-ρεκόρ και ο αποκλεισμός της Τουρκίας

Αυτή ήταν μόλις η τρίτη κόκκινη κάρτα στην ιστορία της Παραγουάης σε Παγκόσμια Κύπελλα, με τις προηγούμενες δύο να έχουν σημειωθεί το 2002 (Κάρλος Παρέδες και Ρομπέρτο Ακούνια).

Παράλληλα, αποτελεί την έβδομη κόκκινη κάρτα στη φετινή διοργάνωση, σημειώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό αποβολών σε Μουντιάλ μετά το 2014, όπου είχαν καταγραφεί 10.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, πριν από το περιστατικό, ο Ματίας Γκαλάρσα είχε φροντίσει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ένα εντυπωσιακό σουτ από μακρινή απόσταση, σημειώνοντας το ταχύτερο γκολ της διοργάνωσης του 2026, καθώς το χρονόμετρο έδειχνε μόλις 1:04.

Αυτό το τέρμα αποδείχθηκε τελικά και το νικητήριο, αφού η Παραγουάη άντεξε την πίεση και κράτησε το υπέρ της 1-0.

Pas hatasından sonra 1-0 geride başlıyoruz maça pic.twitter.com/7XYXWjIOI1 — Vaziyet Haber (@vaziyethaberr) June 20, 2026



Το αποτέλεσμα αυτό σήμανε τον μαθηματικό αποκλεισμό της Τουρκίας από τη συνέχεια και τη διεκδίκηση μιας θέσης στις νοκ-άουτ φάσεις του Μουντιάλ.