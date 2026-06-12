Μουντιάλ 2026: Αργεντινός δημοσιογράφος διέκοψε live μετάδοση… για μια φωτογραφία με τη Σακίρα

Ένα απρόσμενο και άκρως χιουμοριστικό περιστατικό κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός λίγο πριν από την επίσημη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Μεξικό, με πρωταγωνιστή έναν δημοσιογράφο που απέδειξε τι πάει να πει… σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

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Ο Αργεντινός Μαρσέλο Μπενεντέτο δεν δίστασε να εγκαταλείψει τη θέση του και να διακόψει τη ζωντανή ανταπόκριση που έδινε εκείνη την ώρα, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της ζωής του και να βγάλει μια αναμνηστική φωτογραφία με την παγκόσμια σταρ της ποπ, Σακίρα.

Το χρονικό της viral διακοπής

Η Κολομβιανή σταρ βρισκόταν στο στάδιο της Πόλης του Μεξικού (Estadio Azteca) λίγες ώρες πριν από το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

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Η Σακίρα έδωσε το παρών στο γήπεδο για να ερμηνεύσει τον νέο της ύμνο για το Μουντιάλ, με τίτλο «Dai Dai (Let’s Go)», τον οποίο τραγούδησε μαζί με τον Νιγηριανό ράπερ Burna Boy.

🎥 COMPLETO: Assista à performance de Shakira e Burna Boy cantando “Dai Dai” na cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA 2026! pic.twitter.com/ZRmltKr9oH Μουντιάλ 2026: Η φαντασμαγορική έναρξη στο στάδιο Αζτέκα – ΒΙΝΤΕΟ — Central Shakira Brasil 🇧🇷 (@CentralShakira) June 11, 2026



Καθώς η τραγουδίστρια περπατούσε κοντά στον αγωνιστικό χώρο, τράβηξε την προσοχή του Μαρσέλο Μπενεντέτο, ο οποίος εκείνη ακριβώς τη στιγμή μετέδιδε το ρεπορτάζ του.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Μπενεντέτο φαίνεται να μιλάει στην κάμερα, όταν ξαφνικά απομακρύνεται από το πλάνο και να αφήνει το μικρόφωνό του.

«Προτεραιότητες, πάντα»

Αντιλαμβανόμενος τι συμβαίνει, ο εικονολήπτης του έκανε αμέσως ζουμ στη Σακίρα, ακολουθώντας την καθώς περπατούσε εντός του σταδίου.

Τελικά, η Σακίρα έφτασε στο σημείο όπου βρισκόταν ο Μπενεντέτο, ο οποίος της ζήτησε να φωτογραφηθούν μαζί.

Η διάσημη τραγουδίστρια δέχτηκε με μεγάλη χαρά, σχηματίζοντας το σήμα της ειρήνης με τα δάχτυλά της και στέλνοντας ένα φιλί, την ώρα που ο Αργεντινός δημοσιογράφος χαμογελούσε πλατιά στον φακό.

Το σχετικό βίντεο έγινε αμέσως viral στα social media, συνοδευόμενο από μια λεζάντα στα ισπανικά που έγραφε: «Ο μεγάλος Μαρσέλο Μπενεντέτο αφήνει τη ζωντανή μετάδοση για να πάει να ζητήσει από τη Σακίρα μια φωτογραφία. Προτεραιότητες, πάντα».

No ha empezado el Mundial y ya tenemos

uno de los videos del torneo. El gran Marcelo Benedetto dejando la transmisión en vivo para ir a pedirle una foto a Shakira. Prioridades, siempre. pic.twitter.com/7AQsxsQXJB — Juez Central (@Juezcentral) June 11, 2026



Τα σχόλια των χρηστών κάτω από την ανάρτηση ήταν εξίσου αποθεωτικά για την αυθόρμητη κίνηση του ρεπόρτερ.

Ένας χρήστης έγραψε: «Ξέρει ότι, αυτού του είδους η ευκαιρία έρχεται μόνο μια φορά στη ζωή».

«Δεν τον κρίνω, επειδή όλοι μας το ίδιο θα είχαμε κάνει», πρόσθεσε ένας άλλος.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπενεντέτο φωτογραφίζεται με διασημότητες σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, σημειώνει η Daily Mail.

Στα σχόλια κάτω από το viral βίντεο, ένας χρήστης μοιράστηκε μια παλαιότερη φωτογραφία που είχε τραβήξει ο δημοσιογράφος με την τραγουδίστρια Ντούα Λίπα, κατά τη διάρκεια του τελικού του UEFA Champions League στο Κίεβο το 2018.