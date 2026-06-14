Μουντιάλ 2026: Αυστραλία – Τουρκία 2-0 – Οι Socceroos εντυπωσίασαν

Το μέλλον των Socceroos φαίνεται λαμπρό, αφού η επόμενη γενιά της Αυστραλίας πέτυχε μία εντυπωσιακή νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας της πολυσυζητημένης Τουρκίας με 2-0 στο Βανκούβερ.

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Ο Νέστορι Ιρανκούντα ολοκλήρωσε μια εξαιρετική επίθεση από άκρη σε άκρη με ένα γκολ στο 27ο λεπτό, με ασίστ από τον μέσο Πολ Όκον-Ένγκστλερ. Ο νεαρός τερματοφύλακας Πάτρικ Μπιτς – που μπήκε στην αρχική ενδεκάδα σε μια έκπληξη πριν από τον αγώνα – πραγματοποίησε μια σειρά από εκθαμβωτικές αποκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας στο πρώτο ημίχρονο που θα είναι υποψήφια για την απόκρουση του τουρνουά.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Τουρκία πίεζε για την ισοφάριση. Ο επικίνδυνος εξτρέμ Κενάν Γιλντίζ μπήκε στο ημίχρονο στην αριστερή πλευρά και έδωσε στην ομάδα του ένα νέο επίπεδο εφευρετικότητας.

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Λίγο αργότερα, η διαφορά διπλασιάστηκε, όταν ο Κόνορ Μέτκαλφ έστειλε ένα σουτ με το αριστερό πόδι από την άκρη της περιοχής, καθώς οι αντεπιτιθέμενοι Socceroos προχωρούσαν μπροστά.

Στα πρώτα 10 λεπτά η Τουρκία είχε το 73% της κατοχής της μπάλας, καθώς η Αυστραλία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό στο δικό της μισό. Οι πιο θετικές στιγμές της στην αρχή προήλθαν από άμεσες μπάλες, προσπαθώντας να βρουν χώρο για τον Τουρέ, ο οποίος μαρκαριζόταν σφιχτά από τον Αμπντουλκερίμ Μπαρντάκτσι.

Socceroos είναι το επίσημο παρατσούκλι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών της Αυστραλίας.

Το όνομα προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων:

Soccer (ποδόσφαιρο)

Kangaroos (καγκουρό)

Η επόμενη αναμέτρηση για την Αυστραλία είναι οι ΗΠΑ στο Σιάτλ στις 19 Ιουνίου. Ο νικητής πιθανότατα θα είναι ο πρώτος στον όμιλο, ενώ μια ισοπαλία θα οδηγήσει και τις δύο ομάδες στα νοκ άουτ.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Παραγουάη στη Σάντα Κλάρα σε έναν αγώνα στον οποίο καμία από τις δύο δεν μπορεί να μην κερδίσει.