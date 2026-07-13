Μουντιάλ 2026: Βίντεο με ζευγάρι να τσακώνεται στις κερκίδες δίχασε το διαδίκτυο – «Όργιο» φημών για την αιτία του καβγά

Ένα αναπάντεχο στιγμιότυπο από τις κερκίδες του Μουντιάλ 2026 κάνει τον γύρο του διαδικτύου, κλέβοντας την παράσταση από την ίδια την αγωνιστική δράση.

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Το βίντεο που καταγράφει την έντονη λογομαχία ενός ζευγαριού κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα έχει γίνει viral, με εκατομμύρια χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προσπαθούν μανιωδώς να μαντέψουν τι πυροδότησε τη μεταξύ τους ένταση.

Η ένταση στις κερκίδες

Μια ομάδα οπαδών από τη Νότια Αφρική βρέθηκε στις κερκίδες ενός εκ των αγώνων αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης εναντίον της Νότιας Κορέας στο Μοντερέι, και ενώ το πλήθος κουνούσε σημαίες, μια γυναίκα εντόπισε τον άνδρα που φαινόταν να είναι ο σύντροφός της να κοιτάζει το κινητό του τηλέφωνο.

Είτε επειδή είδε κάτι που την ενόχλησε είτε απλώς επειδή εκείνος ήταν απορροφημένος στην οθόνη του, η γυναίκα ζήτησε αμέσως εξηγήσεις.

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Η πρώτη αντίδραση του άνδρα φάνηκε να είναι απαξιωτική, προτού τελικά βάλει τη συσκευή στην τσέπη του.

How can I file a divorce for someone else?😭😭😭😂 pic.twitter.com/ENiDNfhUCf — Blissful✨ (@ghostinheel) July 12, 2026



Το περιστατικό όμως δεν έληξε εκεί.

Οι δυο τους συνέχισαν να μιλάνε σε έντονο ύφος, με κάτι να φαίνεται πως εξόργισε τον άνδρα. Ακόμα και όταν η γυναίκα κάθισε στη θέση της, επιχειρώντας προφανώς να αποστασιοποιηθεί από τη συζήτηση, ο σύντροφός της γύριζε επανειλημμένα προς το μέρος της με εμφανώς εκνευρισμένο και συγκρουσιακό τρόπο.

Καθώς η στιγμή εξελισσόταν, ο άνδρας εθεάθη να τρώει και να χορεύει, την ώρα που η γυναίκα παρέμενε καθισμένη, ξεκάθαρα αναστατωμένη από την τροπή που πήρε η κουβέντα τους.

Το «πάρτι» των σχολίων στα social media

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε αρχικά στο TikTok, εξαπλώθηκε γρήγορα και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων και θεωριών για την αιτία του καβγά.

Ένας χρήστης στην πλατφόρμα X αναρωτήθηκε: «Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση διαζυγίου για λογαριασμό κάποιου άλλου;»

«Το διαζύγιο ήρθε από το πουθενά», σχολίασε ειρωνικά ένας άλλος.

«Οι άνδρες καταστρέφουν τα πάντα! Είμαι σίγουρη ότι είναι απασχολημένος με το να της λέει ότι χαλάει τη μέρα σε όλους και γιατί πρέπει να συμπεριφέρεται έτσι», έγραψε μια χρήστρια της πλατφόρμας Χ, παίρνοντας το μέρος της γυναίκας.

Κάποιοι άλλοι υπέθεσαν ότι ο άνδρας στοιχημάτιζε για το αποτέλεσμα του αγώνα, ενώ αρκετοί άφησαν υπόνοιες για πιθανή απιστία.

Παράλληλα, δεν έλειψαν και εκείνοι που σχολίασαν τη στάση του ανθρώπου που τραβούσε το βίντεο, χαρακτηρίζοντάς τον «αδιάκριτο» επειδή είχε εστιάσει την κάμερα πάνω στο ζευγάρι για τόση ώρα.