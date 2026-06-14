Μουντιάλ 2026: Δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε η Σκωτία 1-0 την Αϊτή – Δείτε βίντεο

Σε ένα κακό παιχνίδι η Σκωτία κέρδισε με 1-0 την Αϊτή κι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Σκωτία νίκησε 1-0 την Αϊτή στην πρώτη αγωνιστική τους στο Μουντιάλ και σκαρφάλωσε στην κορυφή του Γ΄ ομίλου με το γκολ του ΜακΓκιν στο πρώτο ημίχρονο. Πάλεψαν όσο μπορούσαν οι Γρεναδιέροι, αλλά ο Πιερό δεν κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85′, στη μεγαλύτερη ευκαιρία της ομάδας του.

Ένα γκολ ήταν αρκετό για το”Tartan Army0″, που πήρε το τρίποντο όντας το φαβορί της αναμέτρησης και θα παλέψει – κατά σειρά – με Μαρόκο και Βραζιλία με στόχο να προκριθεί για πρώτη φορά σε νοκ άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Είχε τις ευκαιρίες της και η Σκωτία

Το ματς πήρε μια άγρια ομορφιά από την αρχή, με τη μπάλα να πηγαίνει από τη μία πλευρά στην άλλη με υψηλό ρυθμό. Οι Σκοτσέζοι πήραν προβάδισμα στα μισά του πρώτου μέρους και έκτοτε διαχειρίστηκαν άρτια το αποτέλεσμα. Από την άλλη, οι Γρεναδιέροι πάλεψαν όσο μπορούσαν για την ισοφάριση, αλλά οι αρκετές ευκαιρίες και τα πολλαπλά πατήματα στην περιοχή δεν μετουσιώθηκαν σε γκολ.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ με τον ΜακΤόμινεϊ., αλλά ο ΜακΓκιν έδωσε τη λύση περίπου δέκα λεπτά αργότερα. Ο 31χρονος μέσος με ένα σουτ με το κακό του πόδι άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό και έβαλε την ομάδα του σε τροχιά νίκης. Έτσι, έγινε ο γηραιότερος Σκοτσέζος που σκοράρει σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Κένι Νταλγκλίς.

Ο Πιερό είχε τεράστια ευκαιρία να κάνει το 1-1 στο 85′ αλλά η κεφαλιά του πέρασε λίγο πιο δίπλα από το δοκάρι και κάπου εκεί έσβησε το όνειρο για την ομάδα του Σεμπαστιάν Μινέ.

Ο αγώνας

Η Σκωτία πίεσε από το ξεκίνημα και κράτησε τις γραμμές της ψηλά, κάνοντας την πρώτη τελική στο τρίτο λεπτό.

Η Αϊτή χρειάστηκε περίπου δέκα λεπτά για να βρει τα πατήματα της και με τον Ντίντσον έβαλε στα καρέ του τον αντίπαλο. Τα σουτ των τυπικά γηπεδούχων δεν ήταν κοντά στην εστία, όμως είχαν ένα καλό πεντάλεπτο και εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά κενά των Σκοτσέζους.

Ο ΜακΤόμινεϊ στο 18ο λεπτό είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Ο σταρ της Νάπολι με μία επαφή σούταρε από τα δεξιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Οι Ευρωπαίοι όταν κυκλοφόρησαν με υπομονή τη μπάλα κατάφεραν να απειλήσουν αισθητά.

Η Σκωτία στο 28ο λεπτό έκανε το 1-0 έπειτα από φάση διαρκείας. Ο Γκάνον-Ντόουκ σέντραρε από τα δεξιά, αλλά ο Άνταμς δεν κατάφερε εξ επαφής να σκοράρει. Η άμυνα της Αϊτής έβγαλε την άμυνα σε πρώτο χρόνο, αλλά ο ΜακΓκιν με το κακό του πόδι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Έπειτα, οι τυπικά γηπεδούχοι ανέβασαν τις γραμμές τους εκ νέου και προσπάθησαν για την ισοφάριση ως το ημίχρονο, όμως η ευστοχία πάλι δεν ήταν σύμμαχος τους.

Το δεύτερο ημίχρονο εκκίνησε με τους Σκοτσέζους να παίρνουν τον έλεγχο στα πόδια τους, ενώ έδειξαν σημάδια βελτίωσης στα μετόπισθεν, μη επιτρέποντας στον αντίπαλο να βρει τους χώρους όπως στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πιερό είχε εγκλωβιστεί για τα καλά από το δίδυμο Χέντρι-Χάνλεί.

Ο ΜακΓκιν είχε καλή ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα του στο 73′ αλλά το σουτ του από τα αριστερά πέρασε λίγο άουτ, σε μία φάση κόντρα στη ροή του αγώνα που έδειχνε πεσμένη. Ο 31χρονος μέσος διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, για την πτώση του μετά την εκτέλεση του στο 75ο λεπτό.

Αμέσως μετά, ο Κλαρκ προχώρησε στις πρώτες του διορθωτικές κινήσεις και φρέσκαρε την ομάδα με τρεις αλλαγές, κυρίως στη δεξιά πλευρά. Παράλληλα, ο Μινιέ άλλαξε επιθετικό στην προσπάθεια του να ισοφαρίσει και να γράψει ιστορία.

Αμέσως αυτή η εξέλιξη άλλαξε την έκβαση του αγώνα και η Αϊτή ανέβασε την ένταση της κλείνοντας την Σκωτία στα καρέ της. Η χαμένη ευκαιρία του Πιερό στο 85′, με την κεφαλιά του φορ της ΑΕΚ να περνάει λίγο πιο έξω, ήταν η τελευταία καλή στιγμή για την ισοφάριση.

Αϊτή: Πλασίντ, Αρκούς, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ, Ντίντσον (61′ Καζιμίρ), Πρόβιντενς, Ισιντόρ (75′ Τζόζεφ), Πιερό

Σκωτία: Γκαν, Χίκεϊ (75′ Πάτερσον), Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Χέντρι, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (83′ Κέρτις), Φέργκιουσον, Άνταμς (75′ Ντάικς), Γκάνον-Ντόουκ (75″ Κρίστι), Σάνκλαντ (75′ ΜακΛιν)