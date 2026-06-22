Μουντιάλ 2026: Η Εθνική Αγγλίας ξέμεινε… από μπιλιάρδο και αγόρασε ένα μεταχειρισμένο από αγγελία

Στο Facebook Marketplace αναγκάστηκαν να καταφύγουν οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αγγλίας (FA), προκειμένου να εξασφαλίσουν τη… χαλάρωση του Χάρι Κέιν και των συμπαικτών του στην εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

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Όταν το τραπέζι μπιλιάρδου για το ξενοδοχείο της αποστολής δεν παραδόθηκε ποτέ λόγω κλοπής, οι υπεύθυνοι της ομάδας πήραν την κατάσταση στα χέρια τους με τον πλέον αντισυμβατικό τρόπο, εντοπίζοντας τελικά τη λύση σε μια αγγελία.

Ένας αξιωματούχος της FA εντόπισε μια σχετική αγγελία στο Facebook Marketplace, η οποία ανήκε στη Λιν Μπράουν, που μένει κοντά στο ξενοδοχείο της αποστολής και πουλούσε το μπιλιάρδο της.

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Η ίδια έμεινε άναυδη όταν δέχθηκε μήνυμα από στέλεχος της αγγλικής αποστολής, που τη ρωτούσε αν το τραπέζι ήταν ακόμα διαθέσιμο, εξηγώντας της ότι αυτό που είχαν παραγγείλει δεν έφτασε ποτέ.

«Αν κερδίσουν το Μουντιάλ, θα οφείλεται στο τραπέζι μπιλιάρδου»

Μιλώντας στη Daily Mail από τη Φλόριντα όπου βρίσκεται για διακοπές, η Μπράουν αποκάλυψε ότι έκανε ακόμη και έκπτωση 50 δολαρίων στην αρχική τιμή των 750 δολαρίων.

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«Ιδού μια φράση που δεν πίστευα ποτέ ότι θα έλεγα: “Πουλήσαμε το τραπέζι του μπιλιάρδου μας στην ομάδα της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο“», είπε.



«Νιώθουμε πραγματικά ότι έχουμε έναν εξαιρετικά ιδιαίτερο δεσμό με την αγγλική ομάδα. Αν κερδίσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, τότε θα ξέρουμε ότι θα οφείλεται στο τραπέζι του μπιλιάρδου», αστειεύτηκε.

Σύμφωνα με την ίδια, «πήραν ένα υπέροχο τραπέζι», που είναι «σε πανέμορφη κατάσταση».

«Ήταν τυχαίο. Το είχαμε καταχωρίσει στο Facebook Marketplace και έλαβα ένα μήνυμα που ρωτούσε αν ήταν ακόμα προς πώληση, είπα ότι ήταν και ήρθαν αμέσως. Αυτό δεν το περίμενα».

«Ήταν τόσο ευγενικοί και ήθελαν πολύ το τραπέζι, οπότε τους έκανα έκπτωση 50 δολάρια. Νομίζω ότι τους έκανα μια καλή συμφωνία, ήταν πολύ ευχαριστημένοι που το πήραν καθώς τους είχαν κρεμάσει», σημείωσε.

«Ήρθαν μέσα σε δύο ώρες από το μήνυμα στο Facebook Marketplace για να το παραλάβουν. Ήταν έξι μεγάλοι άντρες, όλοι Βρετανοί, και το σήκωσαν και το πήραν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού», αφηγήθηκε στη βρετανική εφημερίδα.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε αν θα ξοδέψει αυτά τα χρήματα για να πάει σε κάποιον αγώνα του Μουντιάλ, η Μπράουν είπε: «Αστειεύεστε; Τα εισιτήρια είναι απλά τόσο ακριβά, θα το παρακολουθήσουμε απλώς από την τηλεόραση».

Επιβεβαίωση από την FA

Πηγή προσκείμενη στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας επιβεβαίωσε το περιστατικό.

«Τα παιδιά ήθελαν ένα τραπέζι μπιλιάρδου και το ξενοδοχείο δεν είχε, οπότε προσπάθησαν να βρουν ένα», εξήγησε.

«Ένας από το προσωπικό εφοδιασμού κοίταξε στο Facebook Marketplace, το βρήκε, επικοινώνησε με τον πωλητή και συμφωνήσαμε σε μια τιμή».

«Βρίσκεται στο φουαγιέ του ξενοδοχείου τώρα και χρησιμοποιείται τακτικά από τους παίκτες και το προσωπικό, μαζί με άλλες προσφερόμενες ψυχαγωγίες όπως πινγκ-πονγκ και επιτραπέζια παιχνίδια», σημείωσε.

Η κλοπή και οι συλλήψεις

Το τραπέζι παραδόθηκε αφού προηγουμένως η εφημερίδα Mail on Sunday είχε αποκαλύψει ότι ο αρχικός εξοπλισμός της εθνικής Αγγλίας είχε κλαπεί από τους οδηγούς μεταφοράς κατά τη διαδρομή από τη Φλόριντα προς το Κάνσας.

Για την υπόθεση έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες στους Ερφάν Καμάλ (35 ετών) και Μουσταφά Σαλίκ (40 ετών).

Σε περίπτωση καταδίκης τους στη δίκη που έχει προσδιοριστεί για τον επόμενο μήνα, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και επτά ετών.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστούν σε ακρόαση για εγγύηση αυτή την εβδομάδα, όπου ο Εισαγγελέας θα ζητήσει να τους απαγορευθεί να πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το ξενοδοχείο ή το προπονητικό κέντρο της Αγγλίας.