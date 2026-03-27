Μουντιάλ 2026: Η Ιταλία μια ανάσα από την επιστροφή της στο Μουντιάλ – Όλα τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια των «τελικών» των playoffs

Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών για τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια στο Μουντιάλ, με την πρόκριση να κρίνεται κυριολεκτικά και στα δύο παιχνίδια στην κόψη του ξυραφιού. Οι Βόσνιοι ήταν ψυχραιμότεροι στα πέναλτι και κατάφεραν με 4-2 να πάρουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ιταλία που θα διεξαχθεί στην έδρα τους, κανονική διάρκεια της αναμέτρησης 1-1. Με τον ίδιο τρόπο η Τσεχία έκλεισε ραντεβού με την Δανία, με τους Τσέχους να επικρατούν στα πέναλτι 4-3 της Ιρλανδίας (κανονική διάρκεια 2-2) και να υποδέχονται τους Σκανδιναβούς σε ένα μεγάλο παιχνίδι για την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Νωρίτερα, η Ιταλία επικράτησε της Βορείου Ιρλανδίας με 2-0 και έκανε το πρώτο βήμα για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ την ίδια ώρα σε μια ματσάρα που έληξε 4-3 το Κόσοβο πήρε τεράστιο διπλό και θα μονομαχήσει με την Τουρκία για μια θέση στο Μουντιάλ.

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία 2-0: Ιστορικό διπλό και ραντεβού με την Τουρκία για το Κόσοβο

Έκανε την δουλειά η Ιταλία του Τζενάρο Γκατούζο, επικρατώντας με 2-0 της Βορείου Ιρλανδίας και έκανε έτσι το πρώτο βήμα για να πάρει την πρόκριση στο Μουντιάλ μετά από τρεις ανεπιτυχής προσπάθειες, τον αντίπαλο της για να φτάσει εκεί δεν τον γνωρίζει ακόμα, καθώς Ουαλία και Βοσνία βρίσκονται στην Παράταση. Στα άλλα παιχνίδια η Πολωνία με τον Λεβαντόφσκι και τον Ζιελίνσκι τιμώρησε την Αλβανία των Στρακόσα και Πήλιου με 2-1 και πήρε αυτή την πρόκριση για τον τελικό απέναντι στην Σουηδία που απέκλεισε την Ουκρανία με 3-1 στην Βαλένθια. Η Δανία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία επικρατώντας με 4-0 και περιμένει τον αντίπαλο της, με την Τσεχία και την Ιρλανδία να βρίσκονται στην παράταση. Ενώ στην έκπληξη της ημέρας το Κόσοβο επικράτησε με 4-3 εκτός έδρας της Σλοβακίας και έκλεισε ραντεβού με την Τουρκία στον τελικό για την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Δανία – Β. Μακεδονία 4-0

Το πρώτο μέρος πέρασε χωρίς καμία από τις δύο ομάδες να καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με την Δανία, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά η Βόρεια Μακεδονία στο πρώτο μέρος αμύνθηκε σθεναρά. Στο δεύτερο όμως το σκηνικό άλλαξε, με την Δανία να βρίσκει το γκολ που δικαιούται στο 49ο λεπτό, με τον Νταμσγκαρντ να κάνει το 1-0. Οι Σκανδιναβοί μάλιστα διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και κατάφεραν να βρουν και δεύτερο τέρμα, με τον Ίσακσεν στο 58ο λεπτό, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε και το 3-0 στο 60′ κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη πρόκριση για την ομάδα του. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Νόργκαρντ στο 75ο λεπτό με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Έρικσεν, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Σλοβακία-Κόσοβο 3-4

Το ματς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Σλοβακία, αφού στο 6′ ο Βαλιέντ έκανε το 1-0. Η απάντηση όμως από το Κόσοβο ήταν άμεση με τον Χότζα να απαντάει κάνοντας 1-1. Ο Χαρασλίν έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους, όμως τίποτα δεν προμήνυε την συνέχεια στην αναμέτρηση. Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμούς, με τον Ασλάνι να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 47′. Οι Κοσοβάροι όμως δεν αρκέστηκαν στο 2-2, ανέβηκαν παίρνοντας πλήρως τα ηνία της αναμέτρησης και στο 60′ ο Μούσλια έκανε το 3-2 για το Κόσοβο, ενώ στο 72′ ο Χατζρίτζι διαμόρφωσε το 4-2, στέλνοντας την ομάδα του σε τελικό με την Τουρκία για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το μόνο που κατάφεραν οι Σλοβάκοι ήταν να μειώσουν σε 3-4 με τον Στρέλετς στο 90+4′.

Ουκρανία – Σουηδία 1-3

Με το καλημέρα της αναμέτρησης οι Σουηδοί πήραν το προβάδισμα με τον Γιόκερες στο 6ο λεπτό να βάζει σε θέση οδηγού την ομάδα του. Ο ίδιος παίκτης διεύρυνε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 51′, ενώ ο επιθετικός της Άρσεναλ με πέναλτι στο 72′ υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με 3-0. Το μόνο που κατάφεραν οι Ουκρανοί ήταν να μειώσουν σε 1-3 με τον Πονομαρένκο στο 90+1′.

Πολωνία – Αλβανία 2-1

Οι Αλβανοί πάταγαν καλύτερα στο πρώτο μέρος και κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους Πολωνούς στο 42ο λεπτό με τον Χότζα να εκμεταλλεύεται το λάθος της άμυνας και αφού απέφυγε και τον Γκράμπαρα έκανε το 1-0. Οι γηπεδούχοι όμως στο δεύτερο μέρος αντέδρασαν και έφτασαν στην ολική ανατροπή. Στο 63′ ο Σιμάνσκι εκτέλεσε κόρνερ και ο Λεβαντόφσκι πρόλαβε την έξοδο του Στρακόσα στο δεύτερο δοκάρι κάνοντας το 1-1, ενώ στο 73′ ο Ζιελίνσκι με ένα φανταστικό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, φέρνοντας τούμπα το ματς, 2-1.

Ουαλία – Βοσνία 1-1

Το πρώτο μέρος πέρασε χωρίς καμία από τις δύο ομάδες να καταφέρουν να βρουν ένα τέρμα, με τους δύο μονομάχους να αναλώνονται σε ένα παιχνίδι κέντρου με πολλά φάουλ και λάθη, ενώ και οι στιγμές απέναντι στις δύο εστίες στο πρώτο μέρος ήταν ελάχιστες. Με το ξεκίνημα όμως του δευτέρου ημιχρόνου οι Βρετανοί βρήκαν το 1-0 με τον Τζέιμς να πετυχαίνει ένα υπέροχο τέρμα με φαλτσαριστό πλασέ στο 51ο λεπτό. Για την Βοσνία όμως μίλησε ο μεγάλος της ηγέτης ο Τζέκο που στο 86′ με κεφαλιά έφερε το ματς σε ισορροπία, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση. Στο έξτρα ημίωρο δεν άλλαξε κάτι, με το εισιτήριο για τον τελικό να κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί η Βοσνία ήταν καλύτερη και κατάφερε με 4-2 να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ιταλία.

Τσεχία – Ιρλανδία 2-2

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους Ιρλανδούς αφού στο 19ο λεπτό ο Πάροτ άνοιξε το σκορ από την “άσπρη βούλα”, κάνοντας το 1-0. Οι Κέλτες βρήκαν και δεύτερο τέρμα στο 23ο λεπτό, με τον Κόβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του άθελα του διαμορφώνοντας το 2-0. Οι γηπεδούχοι πίεσαν μετά τα δύο τέρματα που δέχθηκαν και κατάφεραν να φτάσουν στη μείωση του σκορ με τον Σικ στο 27ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Οι Τσέχοι πίεσαν στη συνέχεια για να βρουν το τέρμα που θα έστελνε το ματς στην παράταση και τα κατάφεραν στο 86ο λεπτό με τον Κρέιτσι να κάνει το 2-2 και να στέλνει το ματς στην παράταση. Εκεί οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να λύσουν τις διαφορές τους και οδηγήθηκαν στην διαδικασία των πέναλτι. Στην ρωσική ρουλέτα οι Τσέχοι ήταν αυτοί που χαμογέλασαν επικρατώντας με 4-3 των Ιρλανδών και έκλεισαν ραντεβού με την Δανία για μια θέση στο Μουντιάλ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια στα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (26 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία 2-0 Ουαλία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-1 (2-4 στα πέναλτι) Ουκρανία – Σουηδία 1-3 Πολωνία – Αλβανία 2-1 Σλοβακία – Κόσοβο 3-4 Δανία – Βόρεια Μακεδονία 4-0 Τσεχία – Ιρλανδία 2-2 (4-3 στα πέναλτι) Τουρκία – Ρουμανία 1-0

ΤΕΛΙΚΟΙ (31 Μαρτίου)