Μουντιάλ 2026: Η παρέμβαση Τραμπ πυροδοτεί θύελλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η FIFA επιτρέπει στον Μπαλογκούν παίξει με το Βέλγιο

Η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Κύπελλο πήρε μια περιέργη τροπή την Κυριακή, όταν η FIFA πήρε την άνευ προηγουμένου απόφαση να αναστείλει την αυτόματη τιμωρία με κόκκινη κάρτα του Φόλαριν Μπάλογκουν, επιτρέποντας στον επιθετικό να συμμετέχει στον αγώνα της εθνικής του ομάδας, που θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο στον αγώνα της Δευτέρας για τους “16”, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε προσωπικά τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την υπόθεση.

«Βόμβα» στο Μουντιάλ: Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπαλογκάν ύστερα από τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ινφαντίνο

Η κίνηση αυτή έφερε την πειθαρχική διαδικασία της FIFA στο προσκήνιο παγκοσμίως, προκάλεσε μια οργισμένη αντίδραση από το Βέλγιο και κατέστησε βέβαιο ότι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης αυτού του τουρνουά δεν θα επικεντρωνόταν στις τακτικές ή την επιλογή ομάδας, αλλά στη σχέση μεταξύ του διοικητικού οργάνου του ποδοσφαίρου και της πολιτικής εξουσίας.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η απόφαση είχε πυροδοτήσει μια από τις μεγαλύτερες “θύελλες” του τουρνουά, κυριαρχώντας στα αθλητικά δελτία και τις εκπομπές τύπου, καθώς ειδικοί, σχολιαστές και πρώην παίκτες διαφωνούσαν για το αν η FIFA είχε επικυρώσει τη δικαιοσύνη ή είχε υπονομεύσει τους δικούς της κανόνες.

Καθώς αυξάνονταν τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που περιέβαλαν την απόφαση, η FIFA δεν απάντησε σε πολλαπλά αιτήματα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με την απόφαση και την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ινφαντίνο.

Ο Φόλαριν Μπάλογκουν πέτυχε το τρίτο του γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη νίκη με 2-0 επί της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αλλά δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο δεύτερο ημίχρονο επειδή κάρφωσε το παπούτσι του στον αστράγαλο του Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς. Ο 25χρονος αποβλήθηκε μετά από έλεγχο του VAR, με τον προπονητή των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, να λέει ότι δεν ήταν ποτέ παράβαση για κόκκινη κάρτα.

Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο για να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να επανεξετάσει την αποβολή, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για την κλήση.

Η FIFA επιτρέπει στον Φόλαριν Μπάλογκουν να αγωνιστεί χωρίς να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα.

«Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η εφαρμογή της ​αποβολής αγώνα αναστέλλεται για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους», αναφέρει η FIFA σε ανακοίνωσή της.

«Εάν ο Folarin Balogun διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, η αναστολή ανακαλείται και η κύρωση εκτελείται με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετης κύρωσης που επιβάλλεται για τη νέα παράβαση» τονίζεται.

Το δικαστικό όργανο έχει την ευχέρεια να αναστείλει πλήρως ή εν μέρει την εκτέλεση μιας πειθαρχικής κύρωσης.

«Μια μεγάλη αδικία»

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε αυτό που ήταν σωστό και ανέστρεψε μια μεγάλη αδικία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, ενώ ο Λευκός Οίκος γιόρτασε την επανένταξη του Μπαλογκάν στην ομάδα με μια ανάρτηση στο X λέγοντας: «ΗΠΑ-ΗΠΑ-ΗΠΑ».

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποδέχτηκε την απόφαση, ενώ οι συμπαίκτες του Φόλαριν Μπάλογκουν δήλωσαν ότι το έμαθαν μόνο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθ’ οδόν για την προπόνηση ενόψει του αγώνα της Δευτέρας στο Σιάτλ.

«Το μάθαμε μόλις ήρθαμε εδώ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός επιθετικός Κρίστιαν Πούλισιτς. «Στην αρχή, σκέφτεσαι, “Αλήθεια, είναι αληθινό αυτό;” Και μετά “Α, αυτά είναι σπουδαία νέα”».

Ο Ποτσετίνο χαιρέτισε τα νέα σε συνέντευξη Τύπου στις ΗΠΑ στο Σιάτλ το βράδυ της Κυριακής.

«Νομίζω ότι το 99,9% των ανθρώπων στο ποδόσφαιρο έχουν πει ότι αυτή είναι μια άδικη τιμωρία και υπάρχουν στοιχεία από το παρελθόν που καθιστούν δυνατή την αναστολή μιας τιμωρίας και την εκπλήρωσή της αργότερα, οπότε δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν οι άνθρωποι να εκπλήσσονται», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι εξαιρετικό που έχει συμβεί μόνο σε εμάς, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Και έχουμε δει πολλούς παίκτες σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο που δεν τιμωρήθηκαν και χαίρομαι γι’ αυτό γιατί θα ήταν άδικο».

Βέλγιο: «Έκπληκτη» η ομοσπονδία από την απόφαση της FIFA

Η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου (RBFA) δήλωσε «έκπληκτη» από την απόφαση της FIFA να κηρύξει τον Φόλαριν Μπάλογκουν επιλέξιμο να αγωνιστεί στον αγώνα, επισημαίνοντας τους κανόνες ενώ διερευνά όλες τις πιθανές επιλογές.

«Η FIFA βασίζει την απόφασή της στο Άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA. Αυτή η διάταξη ορίζει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την εκτέλεση μιας προηγουμένως επιβληθείσας πειθαρχικής κύρωσης», δήλωσε η RBFA.

«Ωστόσο, το Άρθρο 66.4 του ίδιου Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA ορίζει σαφώς ότι μια κόκκινη κάρτα (αποβολή) οδηγεί αυτόματα σε αποκλεισμό της ομάδας από τον επόμενο αγώνα, όπως έχει συμβεί με όλες τις προηγούμενες κόκκινες κάρτες που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA».

Ανέφερε ότι η απόφαση έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις διατάξεις των Κανονισμών του τουρνουά.

«Όπως ορίζεται στο Άρθρο 10.5: «Εάν ένας παίκτης ή αξιωματούχος ομάδας αποβληθεί ως αποτέλεσμα άμεσης ή έμμεσης κόκκινης κάρτας (δεύτερη παρατήρηση), θα αποκλειστεί αυτόματα από τον επόμενο αγώνα της ομάδας του»», πρόσθεσε η RBFA.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, μπόρεσε να αγωνιστεί στους πρώτους αγώνες της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφότου η FIFA ανέστειλε τους δύο τελευταίους αγώνες της ποινής τριών αγώνων πέρυσι, όταν αποβλήθηκε στον προτελευταίο προκριματικό αγώνα εναντίον της Ιρλανδίας.

Ο μέσος του Κατάρ, Ασίμ Μαντίμπο, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε αγώνων, έπειτα από κόκκινη κάρτα που έλαβε για τάκλιν που τραυμάτισε σοβαρά τον Καναδό μέσο, ​​Ισμαήλ Κονέ, κατά τη διάρκεια αγώνα της ομάδας του τουρνουά.

Ο αγώνας της Δευτέρας θα διεξαχθεί τώρα με φόντο μια απόφαση που έχει γίνει μια από τις καθοριστικές αντιπαραθέσεις του τουρνουά, με τη συζήτηση για τις εξουσίες της FIFA να είναι απίθανο να τελειώσει με το τελευταίο σφύριγμα.