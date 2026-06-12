Μουντιάλ 2026: Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν προπονείται στο Μεξικό

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη της ανοιχτή προπόνηση στο Μεξικό την Πέμπτη, προσφέροντας μια γεύση από την προετοιμασία της ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο υπό τη σκιά της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

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Αφού μετέφερε το προπονητικό της “στρατόπεδο” στην Τιχουάνα από την προγραμματισμένη βάση στην Αριζόνα, η ομάδα έχει πει ελάχιστα από τότε που έφτασε για το τουρνουά την περασμένη Κυριακή.

Για την προπόνηση της Πέμπτης, δόθηκαν στους δημοσιογράφους δεκαπέντε λεπτά για να δουν μια μικρή ομάδα παικτών καθώς έκαναν ασκήσεις προθέρμανσης. Από τα 26 μέλη της «Ομάδας Melli», μόνο δώδεκα παίκτες ήταν παρόντες, με τον σταρ επιθετικό Mehdi Taremi να είναι μεταξύ εκείνων που δεν εμφανίστηκαν.

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Ντυμένοι με πράσινες φανέλες, οι παίκτες έκαναν ελαφρύ τζόκινγκ στο προπονητικό γήπεδο των Xolos, της τοπικής ομάδας της Τιχουάνα.

Στη συνέχεια, εκτέλεσαν ασκήσεις stretching και ενδυνάμωσης του κορμού σε στρώματα αφρού.

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να παίξει τον πρώτο του αγώνα τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας.

Ένας αξιωματούχος της ομάδας επιβεβαίωσε στο AFP ότι η ομάδα πρόκειται να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή και να διανυκτερεύσει εκεί πριν από τον αγώνα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρέσβης του Ιράν στο Μεξικό δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ομάδα θα μπορούσε να εισέλθει στις ΗΠΑ μόνο την ημέρα των αγώνων της και θα έπρεπε να αναχωρήσει αμέσως μετά.