Μουντιάλ 2026: «Μαθήματα» καθαριότητας και σεβασμού από την Ιαπωνία – Πεντακάθαρα αποδυτήρια και καθαρές εξέδρες

Η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας και οι υποστηρικτές της απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι οι αξίες του πολιτισμού τους ξεπερνούν τα στενά όρια των αγωνιστικών αποτελεσμάτων του Μουντιάλ.

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Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Ολλανδία στο Τέξας, παίκτες και φίλαθλοι μαγνήτισαν τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη, παραδίδοντας εκ νέου μαθήματα πειθαρχίας, κοινωνικής ευθύνης και σεβασμού, αφήνοντας τα αποδυτήρια και τις κερκίδες του σταδίου σε απολύτως άψογη κατάσταση.

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Μια παράδοση που εντυπωσιάζει τον πλανήτη

Η Ιαπωνία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία σε έναν συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο του Ντάλας.

Παρά την ένταση του παιχνιδιού και τους έξαλλους πανηγυρισμούς για το γκολ της ισοφάρισης στο 88ο λεπτό, οι Ιάπωνες φίλαθλοι δεν ξέχασαν το «καθήκον» τους.

Σύμφωνα με την The Chosun Daily, με το σφύριγμα της λήξης, έβγαλαν μπλε σακούλες σκουπιδιών –οι οποίες κατά τη διάρκεια του ματς χρησιμεύουν ως αξεσουάρ κερκίδας συμβολίζοντας το παρατσούκλι της εθνικής τους, «Samurai Blue»– και άρχισαν να μαζεύουν κουτάκια μπύρας και κάθε λογής απορρίμματα από τις εξέδρες.

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026



Την ίδια ώρα, η εθνική ομάδα άφηνε τα αποδυτήριά της πεντακάθαρα, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατάει χρόνια.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά το CNN, «Είτε κερδίζουν είτε χάνουν, τα αποδυτήρια ήταν πεντακάθαρα κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων του 2018 και του 2022».

«Τα μόνα ίχνη που άφησε η ιαπωνική ομάδα ήταν ευχαριστήρια σημειώματα και χάρτινοι γερανοί [οριγκάμι]».

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless. Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI — FIFA (@FIFAcom) November 23, 2022

Οι ρίζες της ιαπωνικής νοοτροπίας

Αν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την αγωνιστική πορεία των 48 ομάδων σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ιαπωνία κερδίζει με βεβαιότητα τον τίτλο της πιο καθαρής ομάδας. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι τυχαία, αλλά πηγάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Η Νοζόμι Μόργκαν, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Michiki Morgan Worldwide και ειδικός σε θέματα διαπολιτισμικής ηγεσίας, θυμάται έντονα τη δική της εμπειρία όταν μετακόμισε από το Σιάτλ στο Τόκιο σε ηλικία 8 ετών.

«Ένα από τα πρώτα πράγματα που πραγματικά με εξέπληξε», δήλωσε στο CNN Sports, «είναι ότι βγάζεις τα “παπούτσια για έξω” και φοράς τα “παπούτσια για μέσα”, γιατί θέλεις να διατηρήσεις τον εσωτερικό χώρο όσο το δυνατόν πιο καθαρό».



Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή, καθώς οι μαθητές στην Ιαπωνία παίρνουν μαζί τους στο σχολείο ένα «Zokin», δηλαδή ένα χειροποίητο πανί καθαρισμού από ανακυκλωμένο ύφασμα, με γραμμένο το όνομά τους.

«Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι η πρώτη αποστολή ήταν να καθαρίσουμε την τάξη», εξήγησε η Μόργκαν, περιγράφοντας τη διαδικασία όπου μετακινούσαν τα θρανία για να σκουπίσουν και να σφουγγαρίσουν.

«Ένιωθες κατά κάποιο τρόπο σαν ένα μικρό παιχνίδι που παίζεις καθαρίζοντας, δεν ήταν σαν αγγαρεία, ήταν απλώς κάτι που κάναμε όλοι μαζί».

世界は称賛も日本代表では当たり前…選手ロッカーは整理整頓、スタンドでは“定番”日本サポのゴミ拾いhttps://t.co/iTbrncyG8W#サッカー日本代表 #daihyo #FIFAWorldCup #FIFAWC2026 #ゲキサカ pic.twitter.com/ZBUNpMw3mW — ゲキサカ (@gekisaka) June 15, 2026



Οι μαθητές στην Ιαπωνία μαθαίνουν να καθαρίζουν τα πάντα, από τις σκάλες μέχρι και τις τουαλέτες.

«Υπάρχει ένα ρητό: “Ένα πουλί που πετάει δεν αφήνει ποτέ ίχνη”», κατέληξε η Μόργκαν.

A tradition unlike any other: Japan fans cleaning up their section before leaving the stadium 🇯🇵❤️ pic.twitter.com/jHq7mfbY1r — ESPN FC (@ESPNFC) June 14, 2026

Η διεθνής αναγνώριση

Αυτή η κουλτούρα έχει γίνει πλέον το σήμα κατατεθέν της Ιαπωνίας στη διεθνή σκηνή.

Ο 20χρονος Εΐτα Τανάκα, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα στο Ντάλας, δήλωσε στο France 24: «Οι Ιάπωνες διδάσκονται να αφήνουν τους χώρους πιο καθαρούς από ό,τι όταν τους χρησιμοποιήσαμε».

«Πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους», πρόσθεσε.

Japanese fans staying behind in the stadium to clean their sector after the 2-2 draw against the Netherlands in Dallas. This is a Japanese tradition has gone viral at numerous previous World Cups. 🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/9VJvxmq2bs — Visegrád 24 (@visegrad24) June 15, 2026



Η στάση αυτή υποχρεώνει ακόμα και τα πιο απρόσμενα μέσα ενημέρωσης να υποκλιθούν στην ιαπωνική παιδεία.

Όπως έγραψε το αμερικανικό μέσο The Athletic: «Ακόμη και το Fox News, το οποίο αρνείται την κλιματική αλλαγή, ειρωνικά τόνισε τη σημασία του διαχωρισμού των απορριμμάτων βλέποντας τους Ιάπωνες φιλάθλους εν δράσει».

After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026



«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ιαπωνία θεωρείται το πιο σεβαστό και ευπρόσδεκτο έθνος σε τέτοιες διοργανώσεις».