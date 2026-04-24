Μουντιάλ 2026: Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δώνης

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ανήμερα της ονομαστικής εορτής του, στις 23 Απριλίου, την οριστική συμφωνία με τον Γιώργο Δώνη. Ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας ανδρών έως τον Ιούλιο του 2027 και διαδέχεται τον Γάλλο Ερβέ Ρενάρ, μετά τη διευθέτηση της συμβατικής σχέσης των δύο πλευρών.

Η επιλογή του Δώνη συνδέεται με την προσπάθεια της Ομοσπονδίας να ενισχύσει τη σταθερότητα στον πάγκο ενόψει της κρίσιμης συνέχειας του προγράμματος προετοιμασίας. Η σαουδαραβική πλευρά εκτιμά ότι ο Έλληνας προπονητής διαθέτει σημαντική εμπειρία, καθώς έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και στη Saudi Pro League, με θητεία στις Αλ-Χιλάλ, Αλ-Ουάχντα, Αλ-Φατέχ και, πιο πρόσφατα, στην Αλ-Καλίτζ.

Georgios Donis has officially been appointed as the new Saudi Arabia national team coach, wishing him and the team all the best. pic.twitter.com/yCss6YhDi7 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) April 23, 2026

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αναφέρει: «Η επιλογή του Δώνη εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ομοσπονδίας να ενισχύσει τη σταθερότητα στον πάγκο ενόψει της κρίσιμης φάσης του προγράμματος προετοιμασίας, καθώς ο Έλληνας τεχνικός διαθέτει εκτεταμένη προπονητική εμπειρία, έχοντας εργαστεί σε αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και σημαντική παρουσία στη Σαουδαραβική Pro League με τις Αλ-Χιλάλ, Αλ-Ουάχντα, Αλ-Φατέχ και, πιο πρόσφατα, την Αλ-Καλίτζ, γεγονός που του προσφέρει βαθιά γνώση του ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ο Δώνης, γνωστός και με το προσωνύμιο “The Greek Mind”, έχει κατακτήσει αρκετούς τίτλους στην προπονητική του καριέρα, με πιο χαρακτηριστικούς το πρωτάθλημα Κύπρου τη σεζόν 2013-2014, το Κύπελλο Κύπρου την ίδια χρονιά, καθώς και το King Salman Cup το 2015, το Crown Prince Cup τη σεζόν 2015-2016 και το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας την ίδια περίοδο.

Η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζεται να μπει στην τέταρτη και τελευταία φάση του προγράμματος προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με το νέο τεχνικό επιτελείο να στοχεύει στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ομάδας ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Πηνελόπη Πλάκα: «Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο πράγμα ακόμα και σήμερα» Λατινοπούλου: Η συγκίνηση για όσα είπαν οι γονείς της – «Δέχθηκα απειλές και επιθέσεις» Η Ουκρανία διαθέτει τηλεκατευθυνόμενα drones ικανά να πλήξουν στόχους σε μεγάλη απόσταση Ντόναλντ Τραμπ: Αμφιβάλλω αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα παραστεί στη Σύνοδο της G20

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου το προσεχές διάστημα, παρουσία του τεχνικού επιτελείου, πριν από την αναχώρηση της αποστολής της εθνικής ομάδας για το τελικό στάδιο προετοιμασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες».