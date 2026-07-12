Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε ο πατέρας του Χάαλαντ μετά την ήττα της Νορβηγίας – Κατηγορεί τη διαιτησία για «σπρώξιμο» της Αγγλίας

Μπορεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ να αναγνώρισε την ήττα-αποκλεισμό της Νορβηγίας από την Αγγλία (2-1) στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026, ωστόσο ο πατέρας του δεν είχε την ίδια διάθεση.

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Ο Αλφ-Ίνγκε Χάαλαντ προχώρησε σε βαρύτατες δημόσιες καταγγελίες, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές ότι οι διαιτητές έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να χαρίσουν την πρόκριση στα «τρία λιοντάρια» και να τους στείλουν στα ημιτελικά.

«Σήμερα κέρδισε ο διαιτητής»

Ο πατέρας του Νορβηγού σούπερ σταρ, μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, μέσω του λογαριασμού Seth Official στο X, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τις αποφάσεις των διαιτητών, εστιάζοντας κυρίως στο ακυρωθέν γκολ του Τορμπιόρν Χέγκεμ.

«Σήμερα κέρδισε ο διαιτητής. Έτσι νιώθω. Συνήθως δεν μου αρέσει να μιλάω για τους διαιτητές έπειτα από έναν αγώνα, αλλά όταν τόσες πολλές καθοριστικές στιγμές πηγαίνουν εναντίον μιας ομάδας, είναι αδύνατο να το αγνοήσεις», σημείωσε.

«Είδαμε το γκολ του Τορμπιόρν Χέγκεμ να ακυρώνεται, είδαμε αμφιλεγόμενες αποφάσεις σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και κάθε μεγάλη απόφαση φαινόταν να πηγαίνει υπέρ της Αγγλίας. Σε αυτό το επίπεδο, αυτές οι στιγμές αλλάζουν τα παιχνίδια».

🚨Alf-Inge Haaland on Norway’s elimination from the FIFA World Cup by England: 🗣️ Reporter: “Alf-Inge, what’s your reaction after Norway’s 2–1 extra-time defeat to England?” 🗣️ Alf-Inge Haaland: “Today, the referee won. That’s how I feel. I don’t usually like talking about… pic.twitter.com/xp0m9cX0KB — SethOfficial (@UTD_Seth001) July 11, 2026



Μάλιστα, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς προκάλεσε σάλο στα social media με μια ειρωνική απάντηση στον γνωστό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος αποθέωνε μέσω X την εμφάνιση του Τζουντ Μπέλιγχαμ.

«Μπράβο στον Μπέλιγχαμ και στον διαιτητή», έγραψε.

Well done Bellingham and referee. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026

Περηφάνια για τη Νορβηγία, αλλά αιχμές για το αποτέλεσμα

Ο Αλφ-Ίνγκε Χάαλαντ, ο οποίος μέτρησε 34 συμμετοχές με το εθνόσημο της Νορβηγίας μεταξύ 1994 και 2001, δήλωσε περήφανος που η χώρα του έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «8» ενός Μουντιάλ, όμως επέμεινε ότι η Αγγλία δεν άξιζε την πρόκριση με βάση την εικόνα του αγώνα.

«Η Αγγλία είναι μια πολύ καλή ομάδα και τους συγχαίρω για την πρόκριση. Αλλά δεν μπορώ να μην νιώθω ότι το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι το κύριο θέμα απόψε, όχι η διαιτησία. Μερικές φορές χάνεις από μια καλύτερη ομάδα. Απόψε, φεύγω νιώθοντας ότι η μεγαλύτερη επιρροή στον αγώνα δεν ήταν μόνο το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πιο απογοητευτικό κομμάτι για οποιονδήποτε συνδέεται με τη Νορβηγία», δήλωσε.