Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού Ισπανία-Αργεντινή

Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, που ρίχνει την αυλαία στο Μουντιάλ 2026.

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Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων.

Η Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίζει την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στο Νιού Τζέρσεϊ, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ 2026.

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Στο μεγάλο αυτό «ραντεβού», οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με τους εξής ποδοσφαιριστές στις βασικές τους ενδεκάδες:

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ

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Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες