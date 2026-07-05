Μουντιάλ 2026: Οι Νορβηγοί θα συνεχίσουν να κάνουν… κουπί και στους «8» του θεσμού – Δείτε βίντεο

Η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία στο Νιου Τζέρσεϊ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ερλινγκ Χάαλαντ πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στη διοργάνωση.

Οι Σκανδιναβοί απέκλεισαν τη «σελεσάο», ένα από τα μεγάλα φαβορί του Μουντιάλ 2026, και συνέχισαν την πορεία τους στην πρώτη παρουσία τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 1998. Η Νορβηγία εξασφάλισε θέση στους «8» και θα αντιμετωπίσει στο Μαϊάμι τον νικητή του ζευγαριού Μεξικό–Αγγλία.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Το «Viking Row» μετά την ιστορική πρόκριση

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες της Νορβηγίας τήρησαν ξανά το νέο τελετουργικό τους στη διοργάνωση, το εντυπωσιακό «Viking Row». Αυτή τη φορά, όμως, ο ρόλος του «μαέστρου» άλλαξε.

Ο αρχηγός Μάρτιν Έντεγκαρντ παρέδωσε το τύμπανο στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, Ερλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός έδωσε τον ρυθμό στους συμπαίκτες του και στους φιλάθλους, οι οποίοι πανηγύρισαν μαζί την ιστορική πρόκριση, κάνοντας την κίνηση της «κωπηλασίας».

Η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν συνεχίζει την πορεία της στο Μουντιάλ 2026 με αυξημένη αυτοπεποίθηση, μετά τη νίκη απέναντι στη Βραζιλία και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.