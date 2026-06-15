Μουντιάλ 2026: Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 – Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα

Σε ένα από τα καλύτερα ματς του Μουντιάλ μέχρι τώρα Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.

Δυο διαφορετικά ημίχρονα, δυο πρόσωπα σε κόντρα ρόλο. Στο τέλος ωστόσο δεν χαμογέλασε κανένας, με εξαίρεση το… ουδέτερο μάτι. Ολλανδία και Ιαπωνία εξιλεώθηκαν στο δεύτερο 45λεπτο για ένα πολύ άνοστο ημίχρονο, με τους Ασιάτες να διευρύνουν την καλή παράδοση απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σε ένα τρελό β΄μέρος η Ιαπωνία γλίτωσε τον βαθμό στο 89΄με το τελικό 2-2 και σε ακόμα ένα Μουντιάλ δείχνει να έχει… ανοσία απέναντι σε ομάδες από τη Γηραιά Ήπειρο.

Αν και ο αγώνας ξεκίνησε υποσχόμενος για πλούσιο θέαμα από τα πρώτα λεπτά με σπουδαία επέμβαση του Σουζούκι στο δυνατό σουτ του Μάλεν μέσα από την περιοχή, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Το αργό τέμπο, η προσοχή και η επιφυλακτικότητα κυριάρχησαν σε ένα πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με σημάδια για την τροπή που θα έπαιρνε ο αγώνας μετά την ανάπαυλα. Μέσα σε διάστημα δευτερολέπτων άλλωστε, οι Νακαμούρα και Ουέντα άγγιξαν το προβάδισμα για τους Ιάπωνες, όμως δεν βρήκαν για λίγο εστία (43΄,44΄).

Τα γκολ στο β’ ημίχρονο

Κι αφού γκολ δεν είδαμε σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, τα είδαμε μαζεμένα μέσα σε 13 λεπτά. Αρχικά στο 51΄η Ολλανδία κατάφερε να ανοίξει το σκορ, όταν ο Χράφενμπερχ έκανε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας και ο Φαν Νταικ με σκαστή κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-0. Το γκολ ήταν η σπίθα για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με την Ιαπωνία να φτάνει στην απάντηση έξι λεπτά αργότερα.

Έπειτα από όμορφη κυκλοφορία από την αριστερή πτέρυγα, η μπάλα κατέληξε στον Νακαμούρα έξω από την περιοχή, ο οποίος με ξαφνικό, συρτό σουτ νίκησε τον Φερμπρούχεν για το 1-1. Ο αγώνας πλέον είχε ανοίξει για τα καλά, με τους Οράνιε να παίρνουν ξανά το προβάδισμα στο 63΄, όταν ο Σάμερβιλ δοκίμασε το πόδι του λίγο έξω από την περιοχή και σημάδεψε γωνία για να δώσει ξανά τα ηνία στο σύνολο του Κούμαν.

Ακόμα κι έτσι, οι Σαμουράι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα πίεσαν, έψαξαν την ισοφάριση και τελικά τη βρήκαν στο 89΄με κεφαλιά του Καμάντα που… ξέρανε τους Οράνιε στην πρεμιέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με το 2-2 να μένει μέχρι το φινάλε.