Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ στο βάθρο, η γιούχα στις εξέδρες – Το ψυχρό «άδειασμα» του Ρομέρο, δείτε βίντεο

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ στο βάθρο, η γιούχα στις εξέδρες – Το ψυχρό «άδειασμα» του Ρομέρο, δείτε βίντεο

Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον τελικό του Μουντιάλ, καθώς μέρος των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του πριν από την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβηκε στο βάθρο για να παραδώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, ωστόσο η εμφάνισή του δεν έγινε δεκτή από το σύνολο του κοινού. Από τις εξέδρες ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα, σε μια στιγμή που προηγήθηκε της τελετής απονομής.

Η άρνηση του Ρομέρο να χαιρετήσει τον Τραμπ

Μια στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη σημειώθηκε πριν από την απονομή του τροπαίου, όταν ο αμυντικός της εθνικής Αργεντινής και της Τότεναμ, Κρίστιαν Ρομέρο, πέρασε μπροστά από τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να ανταλλάξει χειραψία μαζί του.

Η άρνηση αυτή του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή σχολιάστηκε έντονα, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για «Fair play».

Πηγή enikos.gr