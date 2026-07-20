Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ στο βάθρο, η γιούχα στις εξέδρες – Το ψυχρό «άδειασμα» του Ρομέρο, δείτε βίντεο

Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον τελικό του Μουντιάλ, καθώς μέρος των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του πριν από την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβηκε στο βάθρο για να παραδώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, ωστόσο η εμφάνισή του δεν έγινε δεκτή από το σύνολο του κοινού. Από τις εξέδρες ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα, σε μια στιγμή που προηγήθηκε της τελετής απονομής.

Donald Trump at the World cup final after the final whistle. pic.twitter.com/NnHf4aYlnX — Sir Samuel (@SamuelNdya59590) July 19, 2026

Η άρνηση του Ρομέρο να χαιρετήσει τον Τραμπ

Μια στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη σημειώθηκε πριν από την απονομή του τροπαίου, όταν ο αμυντικός της εθνικής Αργεντινής και της Τότεναμ, Κρίστιαν Ρομέρο, πέρασε μπροστά από τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να ανταλλάξει χειραψία μαζί του.

Η άρνηση αυτή του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή σχολιάστηκε έντονα, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για «Fair play».