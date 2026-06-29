Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο προπονητής ποδοσφαίρου της Νότιας Κορέας – Αρχίζει έρευνα για την ήττα στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Χονγκ Μιούνγκ-μπο παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών της Νότιας Κορέας, μετά την αποτυχία της να προκριθεί στη φάση των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μουντιάλ 2026: Η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα και προκρίθηκε στους «32»

Η ομάδα ήλπιζε ότι θα μπορούσε να προκριθεί στον επόμενο γύρο του τουρνουά ως μία από τις καλύτερες ομάδες που κατέκτησαν την τρίτη θέση, αλλά αυτή η ελπίδα διαψεύστηκε το Σάββατο.

Η πρόωρη αποχώρηση έχει προκαλέσει εκτεταμένες επικρίσεις εντός έδρας, με τον πρόεδρο Λι Τζάε-μιουνγκ να ζητά έρευνα για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της ομάδας.

Ο Χονγκ ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς την Κυριακή και είπε ότι η ευθύνη «βαραίνει αποκλειστικά εμένα ως προπονητή».

Κατατασσόμενη στην 32η θέση της ανδρικής κατάταξης της FIFA και με επικεφαλής τον σταρ Σον Χέουνγκ-μιν, η Νότια Κορέα κατέγραψε δύο ήττες και μία νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τερματίζοντας πίσω από το Μεξικό και τη Νότια Αφρική, οι οποίες βρίσκονται στην 15η και 60ή θέση αντίστοιχα.

Οι επικρίσεις αυξήθηκαν γρήγορα μετά τον τελευταίο αγώνα της ομάδας με τη Νότια Αφρική την Πέμπτη, τον οποίο η Νότια Κορέα έχασε με 1-0.

«Δεν πετύχαμε τα αποτελέσματα που περίμεναν οι οπαδοί μας»

Η ήττα άφησε τη Νότια Κορέα τρίτη στον Α’ Όμιλο, αλλά της έδωσε ελπίδα να προκριθεί στον επόμενο γύρο βάσει ενός νέου κανόνα που εισήχθη με την επέκταση αυτού του τουρνουά από 32 σε 48 ομάδες, ο οποίος επιτρέπει στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες στη φάση των ομίλων να προχωρήσουν στον νοκ άουτ γύρο.

Ανακοινώνοντας την παραίτησή του σε συνέντευξη Τύπου στο δυτικό Μεξικό, ο Χονγκ δήλωσε ότι «δεν πετύχαμε τα αποτελέσματα που περίμεναν οι οπαδοί μας».

«Παρόλο που αποχωρώ από την εθνική ομάδα, δεν εγκαταλείπω εντελώς το κορεατικό ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Χονγκ. «Θα υποστηρίζω την εθνική ομάδα από τα βάθη της καρδιάς μου και ελπίζω ότι η ομάδα θα τύχει της εμπιστοσύνης και της αγάπης του κόσμου για άλλη μια φορά».

Η ανακοίνωση έγινε αφότου ο Πρόεδρος Λι δήλωσε ότι ένιωθε «όχι μόνο σύγχυση αλλά και απόλυτη αμηχανία για το απροσδόκητο αποτέλεσμα».

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Λιείπε ότι η πρόωρη αποχώρηση της ομάδας «φαίνεται να αποτελεί αποτυχία οργάνωσης και προσωπικού».

«Όταν η ευνοιοκρατία και η παρεοκρατία υπερισχύουν της ικανότητας στην επιλογή ενός διοικητή, το αποτέλεσμα είναι τόσο προβλέψιμο όσο η φωτιά που καίγεται από χαρτί», είπε.

Ο διορισμός του Χονγκ στη θέση του προπονητή ήταν αμφιλεγόμενος από την αρχή. Όπως αναφέρει το BBC, ο πρώην αμυντικός ήταν ήρωας της επιτυχίας της Νότιας Κορέας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, έχοντας οδηγήσει την ομάδα σε έναν ιστορικό ημιτελικό εκείνη την εποχή. Αλλά όταν οδήγησε την ομάδα ως προπονητής το 2014, δεν κατάφεραν να προχωρήσουν πέρα ​​από τη φάση των ομίλων – ή να κερδίσουν ούτε έναν αγώνα.

Όταν ο Χονγκ διορίστηκε ξανά στην ίδια θέση το 2024, η απόφαση αυτή αντιμετωπίστηκε με έντονη αντίδραση. Πολλοί οπαδοί του ποδοσφαίρου επέκριναν τον διορισμό, χαρακτηρίζοντάς τον ως «παλιό φρουρό» της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ως ανάθεση της κορυφαίας θέσης σε φίλο τους, καθώς η KFA απέρριψε μερικούς υποψηφίους που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και είχαν υποβληθεί σε αυστηρή διαδικασία ελέγχου.

Την Κυριακή, ο Χονγκ δήλωσε ότι «η αποδοχή της πρότασης δεν ήταν εύκολη επιλογή».

«Δεν μπορώ να πω ότι κάθε απόφαση ήταν η σωστή, αλλά μπορώ να σας πω ότι πήρα κάθε απόφαση έχοντας κατά νου το κορεατικό ποδόσφαιρο», πρόσθεσε.