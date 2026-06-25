Μουντιάλ 2026: Προσήχθη στο αεροδρόμιο ο Ταρέμι του Ολυμπιακού – Οι αρχές των ΗΠΑ προκάλεσαν προβλήματα στην ομάδα του Ιράν

Οι αμερικανικές αρχές προκάλεσαν προβλήματα κατά την αναχώρηση της εθνικής ομάδας του Ιράν από το Μεξικό με προορισμό το Σιάτλ, εν όψει του κρίσιμου αγώνα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων απέναντι στην Αίγυπτο, για το Μουντιάλ 2026.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters και επίσημη ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας (FFIRI), οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ προχώρησαν στην προσωρινή προσαγωγή του αρχηγού και μεγάλου αστεριού της ομάδας, Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, καθώς και του βοηθού προπονητή, Σαΐντ Αλχόει.

BREAKING – #TeamMelli striker Mehdi Taremi & assistant coach Said Alhoei were delayed upon trying to gain entry to Seattle, USA. Their boarding passes had not been issued.

The duo were questioned for 25-40 mins before being allowed to board the plane.

The #Iran FA told IRIB 3… pic.twitter.com/9vnLnLQ7Ms Μουντιάλ 2026: Αποδοκιμασίες κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν – Η FIFA είχε απαγορέψει τις προεπαναστατικές σημαίες στις εξέδρες — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) June 24, 2026



Σύμφωνα με το Al Jazeera, η ιρανική ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση την Τετάρτη 24/6 καταγγέλλοντας τη στάση των διοργανωτών.

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«Κατά τη διάρκεια του τρίτου ταξιδιού της εθνικής ομάδας στις ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι της διοργανώτριας χώρας παρενόχλησαν τον Σαΐντ Αλχόει και τον Μεχντί Ταρέμι, καθυστερώντας την αναχώρηση της αποστολής για το Σιάτλ εν όψει του αγώνα με την Αίγυπτο», ανέφερε.

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Αν και η ομοσπονδία απέφυγε να διευκρινίσει τους ακριβείς λόγους της καθυστέρησης ή το αν οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν σε ανάκριση, επιβεβαίωσε ότι αμφότεροι ενσωματώθηκαν ξανά στην αποστολή έπειτα από 25 λεπτά και ταξίδεψαν κανονικά.



Το περιστατικό αυτό προκάλεσε εκ νέου εκνευρισμό, αναδεικνύοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες αγωνίζεται το Ιράν.

“Everything is a disaster.” Mehdi Taremi opens up about the challenges facing Iran at the World Cup 🗣️ pic.twitter.com/3DBAGEstm2 — Match of the Day (@BBCMOTD) June 16, 2026



Λόγω των αυστηρών ταξιδιωτικών απαιτήσεων των ΗΠΑ, η ιρανική ομάδα έχει εγκαταστήσει το προπονητικό της κέντρο στην Τιχουάνα του Μεξικού.

Players of the Iran football team train at their base camp in Tijuana, Mexico, with forwards Mehdi Taremi and Alireza Jahanbakhsh talking and taking photos with fans, four days ahead of their third World Cup Group G match against Egypt. pic.twitter.com/eF6dX6pvWp — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) June 23, 2026



Η αποστολή περνάει τα αμερικανικά σύνορα μόλις λίγες ώρες πριν από τις αναμετρήσεις της και αποχωρεί αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους.

Αυτή τη φορά, οι αμερικανικές αρχές χαλάρωσαν ελαφρώς τους περιορισμούς, επιτρέποντας στην ομάδα να φτάσει στο Σιάτλ δύο εικοσιτετράωρα πριν από τη σέντρα, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 18:00.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν κύλησε ομαλά.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόεϊ, άσκησε δριμεία κριτική στα συγκεκριμένα μέτρα, τονίζοντας ότι οι συνεχείς και σύντομες μετακινήσεις εξαντλούν σωματικά και πνευματικά τους ποδοσφαιριστές του.