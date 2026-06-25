Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Προσήχθη στο αεροδρόμιο ο Ταρέμι του Ολυμπιακού – Οι αρχές των ΗΠΑ προκάλεσαν προβλήματα στην ομάδα του Ιράν

Μουντιάλ 2026: Προσήχθη στο αεροδρόμιο ο Ταρέμι του Ολυμπιακού – Οι αρχές των ΗΠΑ προκάλεσαν προβλήματα στην ομάδα του Ιράν

Οι αμερικανικές αρχές προκάλεσαν προβλήματα κατά την αναχώρηση της εθνικής ομάδας του Ιράν από το Μεξικό με προορισμό το Σιάτλ, εν όψει του κρίσιμου αγώνα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων απέναντι στην Αίγυπτο, για το Μουντιάλ 2026.

Μουντιάλ 2026: «Γολγοθάς» για το Ιράν η διοργάνωση – Τους έδιωξαν από τις ΗΠΑ αμέσως μετά την πρεμιέρα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters και επίσημη ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας (FFIRI), οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ προχώρησαν στην προσωρινή προσαγωγή του αρχηγού και μεγάλου αστεριού της ομάδας, Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, καθώς και του βοηθού προπονητή, Σαΐντ Αλχόει.


Σύμφωνα με το Al Jazeera, η ιρανική ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση την Τετάρτη 24/6 καταγγέλλοντας τη στάση των διοργανωτών.

Μουντιάλ 2026: Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν προπονείται στο Μεξικό

«Κατά τη διάρκεια του τρίτου ταξιδιού της εθνικής ομάδας στις ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι της διοργανώτριας χώρας παρενόχλησαν τον Σαΐντ Αλχόει και τον Μεχντί Ταρέμι, καθυστερώντας την αναχώρηση της αποστολής για το Σιάτλ εν όψει του αγώνα με την Αίγυπτο», ανέφερε.

Το καθεστώς των «εξπρές» ταξιδιών και η ταλαιπωρία

Αν και η ομοσπονδία απέφυγε να διευκρινίσει τους ακριβείς λόγους της καθυστέρησης ή το αν οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν σε ανάκριση, επιβεβαίωσε ότι αμφότεροι ενσωματώθηκαν ξανά στην αποστολή έπειτα από 25 λεπτά και ταξίδεψαν κανονικά.


Το περιστατικό αυτό προκάλεσε εκ νέου εκνευρισμό, αναδεικνύοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες αγωνίζεται το Ιράν.


Λόγω των αυστηρών ταξιδιωτικών απαιτήσεων των ΗΠΑ, η ιρανική ομάδα έχει εγκαταστήσει το προπονητικό της κέντρο στην Τιχουάνα του Μεξικού.


Η αποστολή περνάει τα αμερικανικά σύνορα μόλις λίγες ώρες πριν από τις αναμετρήσεις της και αποχωρεί αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους.

Αυτή τη φορά, οι αμερικανικές αρχές χαλάρωσαν ελαφρώς τους περιορισμούς, επιτρέποντας στην ομάδα να φτάσει στο Σιάτλ δύο εικοσιτετράωρα πριν από τη σέντρα, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 18:00.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν κύλησε ομαλά.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόεϊ, άσκησε δριμεία κριτική στα συγκεκριμένα μέτρα, τονίζοντας ότι οι συνεχείς και σύντομες μετακινήσεις εξαντλούν σωματικά και πνευματικά τους ποδοσφαιριστές του.

Πηγή enikos.gr