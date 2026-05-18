Μουντιάλ 2026: Πρόβλημα στην Ισπανία με Φερμίν Λόπεθ και Λαμίν Γιαμάλ

Νέους προβληματισμούς αντιμετωπίζει η Εθνική Ισπανίας, λίγο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Ο Λουίς Ντε λα Φουέντε δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φερμίν Λόπεθ, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ αναμένεται να χάσει την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο Ισπανός τεχνικός ενημερώθηκε ότι ο Φερμίν Λόπεθ έχει υποστεί κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού. Ο τραυματισμός θα οδηγήσει τον παίκτη στο χειρουργείο, ενώ ο χρόνος αποθεραπείας υπολογίζεται περίπου στους δύο μήνες.

Ο Λόπεθ ένιωσε ενοχλήσεις στο δεξί πόδι στον αγώνα με την Μπέτις και δεν ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Το ιατρικό επιτελείο εξέτασε αρχικά το ενδεχόμενο μιας μικρής ρωγμής, η οποία θα τον κρατούσε εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες και δεν θα του στερούσε την κλήση από τον Ντε λα Φουέντε. Ωστόσο, η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε τις αρχικές ανησυχίες και έδειξε κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο, στην περιοχή του μικρού δαχτύλου του δεξιού ποδιού.

Την ίδια στιγμή, η Ισπανική Ομοσπονδία βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με το ιατρικό τιμ της Μπαρτσελόνα για την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει τραυματισμό στον μηρό και δεν θα είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της Ισπανίας στις 15 Ιουνίου απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Ο Γιαμάλ θα προσπαθήσει να προλάβει τον αγώνα με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 21 Ιουνίου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την αξιολόγηση της κατάστασής του από τα ιατρικά επιτελεία της ομοσπονδίας και της Μπαρτσελόνα.