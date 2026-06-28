Μουντιάλ 2026: Πρώτη η Αγγλία στον όμιλό της – Προκρίθηκαν και Κροατία-Γκάνα – Δείτε βίντεο

Πρώτα σπατάλησε ένα ημίχρονο κόντρα στον Παναμά, αλλά η Αγγλία βρήκε αργότερα τη λύση μέσα σε ένα πεντάλεπτο και με το τελικό 2-0 τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου της στο Μουντιάλ 2026.

Πέντε συλλήψεις από την Πυροσβεστική για εμπρησμούς εξ αμελείας και παραβάσεις πυροπροστασίας

Με την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ να έχει ουσιαστικά εξασφαλιστεί, η Αγγλία αντιμετώπισε για ένα ημίχρονο το ματς τον Παναμά σαν τη μεγαλύτερη αγγαρεία… Θέλοντας ωστόσο να καταλάβει την πρωτιά του ομίλου, η ομάδα του Τούχελ ανέβασε στροφές μετά την ανάπαυλα και καθάρισε το ματς μέσα σε πέντε λεπτά, με το τελικό 2-0 να της χαρίζει την πρωτιά.

Στην αρχή του αγώνα πάντως φάνηκε πως οι Άγγλοι δεν είχαν καμία διάθεση να ανεβάσουν ταχύτητα και σπατάλησαν ένα ολόκληρο ημίχρονο με μια φλύαρη κατοχή και μακρινά σουτ που δεν προβλημάτισαν τον Μοσκέρα. Μια άστοχη κεφαλιά του Ράσφορντ (38΄) και μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Άγγλου (45΄+2) ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει στο πρώτο 45λεπτο απέναντι στη διπλή ζώνη άμυνας του Παναμά, ο οποίος μάλιστα είχε τη δική του στιγμή με ένα σουτ του Ροντρίγκες από δύσκολη γωνία που εξουδετέρωσε ο Πίκφορντ (27΄).

27/6/2026, η θερμότερη ημέρα στην ιστορία της Δανίας

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναμάς απείλησε ξανά με μακρινό curler του Ροντρίγκες που πέρασε πάνω από το δοκάρι και κάπου εκεί τα Τρία Λιοντάρια… βρυχήθηκαν. Αφού προειδοποίησαν στο 57΄με δυνατό σουτ του Κέιν που εξουδετέρωσε ο Μοσκέρα, τελικά άνοιξαν το σκορ πέντε λεπτά αργότερα με προβολή του Μπέλιγχαμ από εκτέλεση κόρνερ.

Το γκολ του χαφ της Ρεάλ ξεκλείδωσε ουσιαστικά το ματς, με την Αγγλία να βρίσκει και δεύτερο τέρμα στο 67΄. Όταν ο Μπέλιγχαμ από εκτελεστής έγινε δημιουργός και με γλυκιά σέντρα σημάδεψε τον Κέιν, ο οποίος σκόραρε για το 2-0 με κεφαλιά. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο Παναμάς έψαξε το γκολ της τιμής, δίχως όμως τύχη και μοιραία αποχωρεί από τις ΗΠΑ χωρίς να πετύχει ένα γκολ στη διοργάνωση.

Με ηγέτη τον Μόντριτς

Με τον Μόντριτς να ηγείται της Κροατίας και τους Σούτσιτς και Βλάσιτς σκόρερ η Κροατία πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ η Γκάνα προκρίθηκε επίσης ως τρίτη.