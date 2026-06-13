Μουντιάλ 2026: Πώς η Βραζιλία ποντάρει σε «έξυπνα γιλέκα» στην προσπάθειά της να κατακτήσει τη δόξα

Η τεχνολογία παρακολούθησης παικτών έχει βοηθήσει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βραζιλίας να συγκεντρώσει δεδομένα πολλών ετών για τους αστέρες της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

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Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών περισσότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Πέντε παγκόσμιοι τίτλοι και γενιές θρυλικών ποδοσφαιριστών έχουν εδραιώσει τη φήμη της Βραζιλίας ως μίας από τις κορυφαίες ομάδες που πρέπει να νικήσει κανείς όταν διεξάγεται το FIFA World Cup κάθε τέσσερα χρόνια.

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Ωστόσο, μετά από την απογοητευτική πορεία στις πέντε τελευταίες διοργανώσεις, η βραζιλιάνικη ομάδα αναζήτησε επιπλέον τεχνολογική υποστήριξη προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενόψει του 2026.

Στο παρασκήνιο, αθλητικοί επιστήμονες παρακολουθούν τους ποδοσφαιριστές μέσω φορητής τεχνολογίας (wearables), καταγράφοντας τα πάντα: από τις ταχύτητες σπριντ και τους καρδιακούς παλμούς μέχρι τα επίπεδα κόπωσης και την αποκατάσταση από τραυματισμούς.

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Ο στόχος είναι απλός

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να παρέχει στον προπονητή της εθνικής Βραζιλίας, Carlo Ancelotti, και στο τεχνικό του επιτελείο όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν από τη λήψη αποφάσεων που μπορούν να είναι καθοριστικές στο FIFA World Cup.

Με τον πρώτο αγώνα της Βραζιλίας στη διοργάνωση του 2026 απέναντι στο Μαρόκο να διεξάγεται το Σάββατο 23 Ιουνίου, αξίζει να δούμε πώς τα δεδομένα βοήθησαν την ομάδα να προετοιμαστεί για αυτή τη σημαντική στιγμή.

Τα γιλέκα παρακολούθησης

Σε ολόκληρη τη Βραζιλία, οι περισσότεροι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές φορούν ειδικά «έξυπνα γιλέκα» (smart vests) με ενσωματωμένους αισθητήρες, τα οποία μοιάζουν κάπως με αθλητικό μπουστάκι και φοριούνται κάτω από τη φανέλα.

Οι παίκτες τα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων με τους συλλόγους τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, παράγοντας λεπτομερή δεδομένα σχετικά με:

τον τρόπο που κινούνται στο γήπεδο,

την ένταση της προσπάθειάς τους,

τις ταχύτητες που αναπτύσσουν,

και το πόσο αποτελεσματικά αναρρώνουν μετά από κόπωση ή τραυματισμούς.

Ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας

Η τεχνολογία παρακολούθησης αθλητών έχει εξελιχθεί θεαματικά την τελευταία δεκαετία και πλέον η πλειονότητα των ομάδων που συμμετέχουν στο 2026 FIFA World Cup χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και ανάλυσης απόδοσης.

Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στα τεχνικά επιτελεία να αξιολογούν με μεγάλη ακρίβεια τη φυσική κατάσταση, την αγωνιστική ετοιμότητα και τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμών των ποδοσφαιριστών, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, η Εθνική Βραζιλίας έχει ενσωματώσει την παρακολούθηση των ποδοσφαιριστών της σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, καλύπτοντας όλες τις ανδρικές, γυναικείες και αναπτυξιακές (νεανικές) ομάδες.

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Οι πληροφορίες που συλλέγουν οι σύλλογοι για τους παίκτες τους μεταβιβάζονται στη συνέχεια στο τμήμα αθλητικής επιστήμης της εθνικής ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, οι προπονητές μπορούν να παρακολουθούν τους ποδοσφαιριστές καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς προετοιμάζονται για τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

«Σε καθημερινή βάση, όταν οι παίκτες δεν βρίσκονται μαζί μας, επικοινωνούμε με τους συλλόγους τους και μας στέλνουν τα στοιχεία που συλλέγονται από τα συστήματα παρακολούθησης», εξηγεί ο Guilherme Passos, επικεφαλής του τμήματος αθλητικής επιστήμης της εθνικής Βραζιλίας.

«Έτσι, είναι εύκολο να ενσωματώνουμε αυτά τα δεδομένα στη βάση μας και να αναλύουμε τους ποδοσφαιριστές ακόμη και όταν δεν βρίσκονται μαζί μας», προσθέτει.

Για μια εθνική ομάδα, αυτό συμβάλλει στην αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερης πρόκλησης. Σε αντίθεση με τους προπονητές συλλόγων, το τεχνικό επιτελείο μιας εθνικής ομάδας έχει περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του με τους κορυφαίους παίκτες του.

Πολλά μέλη της ομάδας αγωνίζονται όχι μόνο σε διαφορετικά πρωταθλήματα αλλά και σε διαφορετικές ηπείρους. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη σύγκριση των επιδόσεών τους και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας ομάδας με προοπτική κατάκτησης του 2026 FIFA World Cup.

Η τεχνολογία παρακολούθησης παικτών, ωστόσο, επιτρέπει στο επιτελείο της Βραζιλίας να διατηρεί ουσιαστικά συνεχή εικόνα για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ακόμη κι όταν βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

«Γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιο στάδιο της διαδικασίας προσαρμογής και προετοιμασίας βρίσκεται κάθε παίκτης», καταλήγει ο Passos.

Η επιλογή των παικτών

Η επιλογή των ποδοσφαιριστών, των θέσεών τους στον αγωνιστικό χώρο και των τακτικών ρόλων που θα αναλάβουν βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα που συλλέγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ορισμένοι παίκτες ενσωματώνονται στην εθνική ομάδα έχοντας τραυματισμούς ή επιστρέφοντας από προγράμματα αποκατάστασης, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν επιβαρυνθεί από ιδιαίτερα αυξημένο αγωνιστικό φόρτο στις ομάδες τους.

Μία από τις σημαντικότερες χρήσεις αυτών των συστημάτων παρακολούθησης αφορά τη διαχείριση και αποκατάσταση τραυματισμών στους οπίσθιους μηριαίους, ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Παρακολουθώντας δείκτες όπως η συχνότητα των σπριντ και οι αποστάσεις που διανύουν οι ποδοσφαιριστές σε υψηλές ταχύτητες, οι επιστήμονες αθλητισμού μπορούν να αξιολογήσουν εάν ένας παίκτης αναρρώνει με ασφάλεια και είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση, εξηγεί ο Guilherme Passos.

«Αν ένας παίκτης βασίζεται ιδιαίτερα στην ταχύτητά του, είναι πολύ σημαντικό να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον δείκτη, ακολουθώντας μικρά και προσεκτικά βήματα ώστε να διασφαλιστεί ότι ο μυς έχει αποκατασταθεί πλήρως», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Passos.

Τα δεδομένα αυτά βοηθούν το τεχνικό επιτελείο να λαμβάνει πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο υποτροπής τραυματισμών και διασφαλίζοντας ότι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση πριν από κρίσιμους αγώνες.