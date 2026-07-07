Μουντιάλ 2026 – Σοκ στο Βέλγιο και την Άστον Βίλα: Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Ονάνα – Θα μένει εκτός για 9-12 μήνες – ΒΙΝΤΕΟ

Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: ο Αμαντού Ονάνα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και θα μείνει εκτός σχεδόν όλη την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Ο 24χρονος Βέλγος διεθνής μέσος της Άστον Βίλα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα με τις ΗΠΑ μετά τον τραυματισμό του σε μια φάση χωρίς επαφή και αντικαταστάθηκε από τον Βανάκεν.

Η επιβεβαίωση του σοβαρού τραυματισμού του φυσικά τον αποκλείει από τον προημιτελικό αγώνα εναντίον της Ισπανίας, ενώ θα χρειαστεί μια περίοδο ανάρρωσης μεταξύ 9 και 12 μηνών.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα παραμείνει με την εθνική Βελγίου στις ΗΠΑ ή αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη για χειρουργική επέμβαση.

#RedDevils midfielder Amadou Onana suffered a concerning knee injury in their commanding win over #USMNT. Another #WorldCup knee loaded into one of the most dangerous positions in sports—then brace & crutches. Let’s break this down. pic.twitter.com/SrY8YHXeBb — MEDspiration (@MEDspirationNFP) July 7, 2026

Η φάση του τραυματισμού του Ονάνα