Μουντιάλ 2026: Στους 16 ο Καναδάς με γκολ στις καθυστερήσεις – Δείτε βίντεο

Ο Καναδάς κατάφερε να πάρει την νίκη- πρόκριση απέναντι στην «μαχητική» Νότια Αφρική με 1-0 και «χρυσό» σκόρερ τον Εουστάκιο στις καθυστερήσεις του αγώνα για τη φάση των “32”. Στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου οι Καναδοί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία – Μαρόκο.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ανήκε στην Νότια Αφρική στο 6ο λεπτό, με τον τερματοφύλακα του Καναδά να αποκρούει το μακρινό σουτ του Μοκοένα. Ένα λεπτό μετά το σουτ του Εουστάκιο έφυγε ψηλά άουτ για τους Καναδούς.

Αμυντικό παιχνίδι

Ο Ντέιβιντ είχε καλή στιγμή στο 17′ με σουτ στην κίνηση για να ανοίξει το σκορ για τον Καναδά, όμως δεν κατάφερε να βρει τον στόχο. Στο 22′ ο Κορνίλιους έπιασε καλή κεφαλιά, αλλά ο Γουίλιαμς μπλόκαρε σταθερά τη μπάλα χωρίς πρόβλημα.

Ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά στα επόμενα λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσέχουν τις άμυνες τους και να μην μπορούν να δημιουργήσουν πολλές καλές στιγμές στην επίθεση.

Ο Καναδάς απείλησε ξανά μετά από ώρα στο 35′ με το σουτ του Ολουβασέγκι που μάζεψε ο αντίπαλος πορτιέρο. Έξι λεπτά μετά η κεφαλιά του Μομπίτο δεν ανησύχησε τον Γουίλιαμς.

Ο Καναδάς έφτασε μια… ανάσα από το 0-1 με τον Μομπίτο να πιάνει την κεφαλιά και τον Μοντίμπα να διώχνει σωτήρια την μπάλα πριν περάσει την τελική γραμμή. Στην εξέλιξη της φάσης ο Γουίλιαμς απέκρουσε εξ επαφής το σουτ του Μπιουκάναν και οι δυο ομάδες πήγανε ισόπαλες στα αποδυτήρια (0-0).