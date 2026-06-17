Μουντιάλ 2026: Τα highlights από τα… όργια του Λιονέλ Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας

Η Αργεντινή νίκησε με 3-0 την Αλγερία στο Κάνσας και άρχισε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στο Μουντιάλ 2026, με τον Λιονέλ Μέσι να είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Μουντιάλ 2026: Ο Λιονέλ Μέσι έπιασε στην πρώτη θέση των σκόρερ τον Μίροσλαβ Κλόζε – Το μυθικό χατ-τρικ, δείτε βίντεο

Ο Μέσι σημείωσε χατ τρικ στη 200ή διεθνή συμμετοχή του και οδήγησε την ομάδα του σε μία άνετη νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Παράλληλα, ο Αργεντινός σταρ έφτασε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι στην Αλγερία και αξιοποίησε την αποτελεσματικότητα του Μέσι, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με τις τρεις προσωπικές του ενέργειες. Η ομάδα της Νότιας Αμερικής πήρε τους τρεις βαθμούς και έστειλε θετικό μήνυμα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Μέσι, μαγεία και 3άρα στην Αλγερία: Με ιστορικό χατ-τρικ «υπέγραψε» τη νίκη της Αργεντινής στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 – Δείτε τα γκολ

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Αργεντινής με 3-0 επί της Αλγερίας, στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026.