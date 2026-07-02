Μουντιάλ 2026: Τα highlights της μυθικής ανατροπής του Βελγίου επί της Σενεγάλης – Δείτε βίντεο

Το Βέλγιο πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις της παράτασης.

Η Σενεγάλη προηγήθηκε με 2-0 και έδειχνε να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης. Το Βέλγιο, ωστόσο, αντέδρασε στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής διάρκειας και έφερε το παιχνίδι στα ίσα με δύο γκολ στο 86’ και στο 89’.

Η ανατροπή στην παράταση

Η ισοφάριση έστειλε τον αγώνα στην παράταση, όπου το Βέλγιο ολοκλήρωσε την ανατροπή. Στο 125’, ο Τίλεμανς εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

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