Μουντιάλ 2026: Τα highlights του αγώνα Κολομβία-Ελβετία – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελβετία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε την Κολομβία με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Ο Γκρέγκορ Κόμπελ απέκρουσε την εκτέλεση του Κούτσο Ερνάντες και έδωσε στην ομάδα του Μουράτ Γιακίν την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Βανκούβερ, παρουσία περίπου 52.000 θεατών. Οι δύο ομάδες έδωσαν κλειστό παιχνίδι, με χαμηλό ρυθμό, προσεκτική τακτική και λίγες καθαρές ευκαιρίες. Η Κολομβία είχε τις πιο σημαντικές στιγμές, όμως η Ελβετία έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε την πρόκριση για πρώτη φορά μετά το 1954 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε τα highlights του αγώνα