Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού – ΒΙΝΤΕΟ

Η Γερμανία πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού, για τη δεύτερη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τον Ντενίζ Ουντάβ να πετυχαίνει και τα δύο γκολ της ομάδας του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Η Ακτή Ελεφαντοστού δυσκόλεψε τη «Μάνσαφτ» και κράτησε το παιχνίδι ισόπαλο μέχρι τις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου. Ωστόσο, ο Ουντάβ εξελίχθηκε σε «χρυσή» αλλαγή για τη Γερμανία, καθώς σκόραρε δύο φορές και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Το φινάλε του αγώνα

Η Γερμανία βρήκε τη λύση στις καθυστερήσεις και πανηγύρισε ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη μάχη του ομίλου. Η Ακτή Ελεφαντοστού έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Νάγκελσμαν, όμως ο Ουντάβ έκανε τη διαφορά και χάρισε τη νίκη στη «Μάνσαφτ».

Δείτε τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα