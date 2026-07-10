Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο έτοιμο για την Ισπανία – «Μπορούμε να τους βάλουμε δύσκολα», δηλώνει ο Γκαρσία

Το Βέλγιο έχει τον ρόλο του αουτσάιντερ ενόψει του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία την Παρασκευή (10/7, 22:00), με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ρούντι Γκαρσία να εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η ομάδα του διαθέτει την επιθετική ποιότητα και την αυτοπεποίθηση για να αποκλείσει τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/7) – Πού θα δείτε τον αγώνα Ισπανία – Βέλγιο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ

Η Ισπανία μπήκε στη διοργάνωση ως ένα από τα φαβορί και, έπειτα από ένα νωθρό ξεκίνημα, βρήκε τον καλό της εαυτό επικρατώντας με 3-0 της Αυστρίας στη φάση των «32».

Ενώ ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, επέλεξε έναν φιλοσοφικό τόνο στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, παραθέτοντας λόγια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου, ο Γκαρσία προτίμησε να στηριχθεί στα στατιστικά και στη διαχείριση του ρόστερ.

«Γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε ένα από τα φαβορί. Η Ισπανία είναι πιθανότατα η καλύτερη ομάδα στην κατοχή της μπάλας και αγωνίζεται με έναν αναγνωρίσιμο τρόπο εδώ και 15 ή 20 χρόνια», δήλωσε.

«Όμως έχουμε εξαιρετική ομάδα. Είμαστε η δεύτερη πιο παραγωγική επίθεση στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αντιμετωπίζουμε την ομάδα με τα περισσότερα αναμενόμενα γκολ (expected goals). Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Το Βέλγιο έχει σημειώσει 13 γκολ στη διοργάνωση και είναι η τρίτη πιο παραγωγική ομάδα πίσω από τη Γαλλία (16) και την Αργεντινή (14).

Ο έμπειρος επιθετικός Ρομέλου Λουκάκου, του οποίου ο χρόνος συμμετοχής έχει διαχειριστεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια του τουρνουά, δήλωσε ότι το Βέλγιο θα χρειαστεί το τέλειο παιχνίδι για να προκριθεί.

«Όταν φτάνεις τόσο μακριά, δεν αγωνίζεσαι απλώς για να επιστρέψεις σπίτι», είπε ο 33χρονος.

«Η Ισπανία είναι εξαιρετική ομάδα. Αναζητά τον τρίτο παίκτη στις συνεργασίες, έχει ταχύτητα στα άκρα και δίνει βάθος στο παιχνίδι της. Όμως είμαστε καλά προετοιμασμένοι και έχουμε τα στοιχεία που μπορούν να τους δημιουργήσουν προβλήματα».

Ο Λουκάκου αποκάλυψε ότι ο ρόλος του στην ομάδα είχε συμφωνηθεί έπειτα από μια μακρά συζήτηση με τον Γκαρσία τον Απρίλιο και τόνισε πως δεν τον απασχολούν οι ατομικές διακρίσεις.

«Το σημαντικό είναι η ομάδα. Προσπαθώ να βοηθώ τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Σε αυτό το στάδιο της καριέρας σου πρέπει να παίζεις και με το μυαλό», ανέφερε.

Το Βέλγιο δηλώνει επίσης έτοιμο να αντιμετωπίσει μια ενδεχομένως εχθρική ατμόσφαιρα στο Στάδιο του Λος Άντζελες, μετά την πρόκρισή επί των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1 στο Σιάτλ τη Δευτέρα.

Ο Γκαρσία υποστήριξε ότι οι φίλαθλοι δεν πρόκειται να επηρεάσουν την ομάδα του.

«Μόλις νικήσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα γήπεδο όπου όλοι ήταν εναντίον μας», είπε.

«Δεν είναι η εξέδρα που πετυχαίνει τα γκολ. Θα επικεντρωθούμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Έχουμε ήδη αρκετά να αντιμετωπίσουμε απέναντι στην Ισπανία, που είναι μια υπέροχη ποδοσφαιρική ομάδα.

«Ακόμα κι αν είμαστε το αουτσάιντερ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να της βάλουμε δύσκολα».

Πηγή: ΑΠΕ