Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο τρολάρει τις ΗΠΑ με μήνυμα δύο λέξεων

Το Βέλγιο είχε ένα απλό μήνυμα μετά τον αγώνα με τις ΗΠΑ για την επόμενη φάση του Μουντιάλ τη Δευτέρα το βράδυ.

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο κόντρα στην FIFA και τον Τραμπ «διέλυσε» με 4-1 τις ΗΠΑ και προκρίθηκε στα προημιτελικά

«Ανατρέψτε αυτό», δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός των «Κόκκινων Διαβόλων» στο X, μαζί με μια φωτογραφία του σταρ Ρομέλου Λουκάκου, τη στιγμή που τελείωσε ο αγώνας με 4-1 επί των USMNT στο Seattle Stadium.

Μουντιάλ 2026: Η παρέμβαση Τραμπ πυροδοτεί θύελλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η FIFA επιτρέπει στον Μπαλογκούν παίξει με το Βέλγιο

Overturn this. 🧏‍♂️ #USABEL pic.twitter.com/KcBAJp3Z7d — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026

Παρότι ο Αμερικανός επιθετικός, Φόλαριν Μπαλογκούν είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι και κανονικά θα εξέτιε αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής, η FIFA ανέστειλε την ποινή του λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, δίνοντάς του το δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη βελγική ομοσπονδία, η οποία έκανε λόγο για παραβίαση των κανονισμών και αμφισβήτησε τη νομιμότητα της συμμετοχής του Μπαλογκούν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα του Μουντιάλ, επισκιάζοντας την προετοιμασία των δύο ομάδων πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η «αδικία» πάντως, απαντήθηκε εντός γηπέδου, με τους Βέλγους να παίρνουν το εισιτήριο για τους «8».