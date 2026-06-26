Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των νοκ άουτ – Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται και το Μουντιάλ 2026 περνάει στην πιο συναρπαστική φάση του, αυτή των νοκ άουτ αγώνων.

Μουντιάλ 2026: Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 – Οι Socceroos εξασφάλισαν μια θέση στους «32»

Με το νέο σύστημα διεξαγωγής, 32 ομάδες ρίχνονται στη μάχη των «μέχρι τελικής πτώσεως» αναμετρήσεων, διεκδικώντας το «χρυσό εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο Λος Άντζελες.

Δείτε αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα, τις διασταυρώσεις και τον δρόμο προς την κορυφή.

Τυνησία – Ολλανδία 1-3: Οι Οράνιε πήραν την πρωτιά και συνεχίζουν στους «32» του Μουντιάλ – Δείτε τα γκολ

Φάση των «32»

28/06 22:00 Λος Άντζελες : Νότια Αφρική – Καναδάς 29/06 20:00 Χιούστον : Βραζιλία – Ιαπωνία 29/06 23:30 Βοστώνη : Γερμανία – 3ος 1ου/2ου/3ου/4ου/6ου Ομίλου 30/06 04:00 Μοντερέι : Ολλανδία – Μαρόκο 30/06 20:00 Ντάλας : Ακτή Ελεφαντοστού – 2ος 9ου Ομίλου (Γαλλία ή Νορβηγία) 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ : 1ος 9ου Ομίλου (Γαλλία ή Νορβηγία) – 3ος 3ου/4ου/6ου/7ου/8ου Ομίλου 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι : Μεξικό – 3ος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου 01/07 19:00 Ατλάντα : 1ος 12ου Ομίλου – 3ος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου 01/07 23:00 Σιάτλ : 1ος 7ου Ομίλου – 3ος 1ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο : ΗΠΑ – 3ος 2ου/5ου/6ου/9ου/10ου Ομίλου 02/07 22:00 Λος Άντζελες : 1ος 8ου Ομίλου – 2ος 10ου Ομίλου 03/07 02:00 Τορόντο : 2ος 11ου Ομίλου – 2ος 12ου Ομίλου 03/07 06:00 Βανκούβερ : Ελβετία – 3ος 5ου/6ου/7ου/9ου/10ου Ομίλου 03/07 21:00 Ντάλας : Αυστραλία – 2ος 7ου Ομίλου 04/07 01:00 Μαϊάμι : Αργεντινή – 2ος 8ου Ομίλου 04/07 04:30 Κάνσας : 1ος 11ου Ομίλου – 3ος 4ου/5ου/9ου/10ου/12ου Ομίλου

Φάση των «16»

04/07 20:00 Χιούστον : Νικητής 1 – Νικητής 4 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια : Νικητής 3 – Νικητής 6 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ : Νικητής 2 – Νικητής 5 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι : Νικητής 7 – Νικητής 8 06/07 22:00 Ντάλας : Νικητής 12 – Νικητής 11 07/07 03:00 Σιάτλ : Νικητής 10 – Νικητής 9 07/07 19:00 Ατλάντα : Νικητής 15 – Νικητής 14 07/07 23:00 Βανκούβερ : Νικητής 13 – Νικητής 16

Προημιτελικοί

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη : Νικητής (2) – Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (5) – Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι : Νικητής (3) – Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας : Νικητής (7) – Νικητής (8)

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (Α) – Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα : Νικητής (Γ) – Νικητής (Δ)

«Μικρός» τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)