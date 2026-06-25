Μουντιάλ 2026: Το πρώτο ζευγάρι των νοκ άουτ και οι διασταυρώσεις Βραζιλίας, Μαρόκου και Ελβετίας

Το πρώτο ζευγάρι των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 έγινε γνωστό, καθώς ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική. Οι δύο ομάδες προκρίθηκαν για πρώτη φορά από όμιλο Μουντιάλ και θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στη φάση των «16».

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου στο Λος Άντζελες και θα είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι της φάσης των νοκ άουτ.

Οι διασταυρώσεις του 2ου ομίλου

Ο 2ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε, με την Ελβετία και τον Καναδά να παίρνουν την απευθείας πρόκριση από τις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Η Βοσνία τερμάτισε στην τρίτη θέση με τέσσερις βαθμούς και περιμένει να μάθει αν θα συμπεριληφθεί στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που θα πάρουν εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση από τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο ή τον 8ο όμιλο. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουλίου, στις 06:00.

Εάν η Βοσνία προκριθεί, θα αντιμετωπίσει είτε τις ΗΠΑ στις 2 Ιουλίου, στις 03:00, στο Σαν Φρανσίσκο, είτε τη Γερμανία στις 29 Ιουνίου, στις 23:00, στη Βοστώνη.

Οι διασταυρώσεις του 3ου ομίλου

Ο 3ος όμιλος ολοκληρώθηκε, με τη Βραζιλία να τερματίζει στην πρώτη θέση και το Μαρόκο στη δεύτερη.

Η Σκωτία κατέλαβε την τρίτη θέση με τρεις βαθμούς και περιμένει να μάθει αν θα βρεθεί στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Βραζιλία θα αγωνιστεί στις 29 Ιουνίου, στις 20:00, στο Χιούστον. Αντίπαλός της θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου, όπου βρίσκονται η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία.

Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ίδιου ομίλου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Μοντερέι στις 30 Ιουνίου, στις 04:00.