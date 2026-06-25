Μουντιάλ 2026: Το πρώτο ζευγάρι των νοκ άουτ και οι διασταυρώσεις Βραζιλίας, Μαρόκου και Ελβετίας

Το πρώτο ζευγάρι των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 έγινε γνωστό, καθώς ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική. Οι δύο ομάδες προκρίθηκαν για πρώτη φορά από όμιλο Μουντιάλ και θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στη φάση των «16».
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου στο Λος Άντζελες και θα είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι της φάσης των νοκ άουτ.
Οι διασταυρώσεις του 2ου ομίλου
Ο 2ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε, με την Ελβετία και τον Καναδά να παίρνουν την απευθείας πρόκριση από τις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης.
Η Βοσνία τερμάτισε στην τρίτη θέση με τέσσερις βαθμούς και περιμένει να μάθει αν θα συμπεριληφθεί στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που θα πάρουν εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση από τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο ή τον 8ο όμιλο. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουλίου, στις 06:00.
Εάν η Βοσνία προκριθεί, θα αντιμετωπίσει είτε τις ΗΠΑ στις 2 Ιουλίου, στις 03:00, στο Σαν Φρανσίσκο, είτε τη Γερμανία στις 29 Ιουνίου, στις 23:00, στη Βοστώνη.
Οι διασταυρώσεις του 3ου ομίλου
Ο 3ος όμιλος ολοκληρώθηκε, με τη Βραζιλία να τερματίζει στην πρώτη θέση και το Μαρόκο στη δεύτερη.
Η Σκωτία κατέλαβε την τρίτη θέση με τρεις βαθμούς και περιμένει να μάθει αν θα βρεθεί στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.
Η Βραζιλία θα αγωνιστεί στις 29 Ιουνίου, στις 20:00, στο Χιούστον. Αντίπαλός της θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου, όπου βρίσκονται η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία.
Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ίδιου ομίλου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Μοντερέι στις 30 Ιουνίου, στις 04:00.
|Ομάδα
|Αντίπαλος
|Ημερομηνία / ώρα
|Έδρα
|Καναδάς
|Νότια Αφρική
|28 Ιουνίου
|Λος Άντζελες
|Ελβετία
|Τρίτη ομάδα από 5ο, 6ο, 7ο ή 8ο όμιλο
|3 Ιουλίου, 06:00
|–
|Βοσνία
|ΗΠΑ ή Γερμανία, εφόσον προκριθεί
|2 Ιουλίου, 03:00 ή 29 Ιουνίου, 23:00
|Σαν Φρανσίσκο ή Βοστώνη
|Βραζιλία
|Δεύτερη ομάδα του 6ου ομίλου
|29 Ιουνίου, 20:00
|Χιούστον
|Μαρόκο
|Νικήτρια ομάδα του 6ου ομίλου
|30 Ιουνίου, 04:00
|Μοντερέι
Πηγή enikos.gr