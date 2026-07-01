Μουντιάλ 2026: 3 νεκροί από ασφυξία στο Μεξικό στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στους «16» – «Να γιορτάζουμε με υπευθυνότητα»

Μια τραγωδία επισκίασε τους πανηγυρισμούς στην Πόλη του Μεξικού για την ιστορική επιτυχία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026.

Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό νίκησε 2-0 τον Ισημερινό και προκρίθηκε στους «16»

Τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία, όταν ένα τεράστιο ανθρώπινο κύμα χιλιάδων φιλάθλων πλημμύρισε τους δρόμους της πρωτεύουσας, γιορτάζοντας τη μεγάλη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Ισημερινού για τη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες φίλαθλοι.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνεργεία άμεσης βοήθειας προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρία άτομα που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε διαφορετικά σημεία γύρω από τη λεωφόρο Πασέο ντε λα Ρεφόρμα.

Η κεντρική λεωφόρος της πόλης και οι γύρω δρόμοι είχαν κλείσει για την κυκλοφορία και είχαν διαμορφωθεί για τους πανηγυρισμούς.

Festejo del GOL de México, en el Ángel y todo Paseo de la Reforma Para la historia 🇲🇽 pic.twitter.com/D7FyuhKZqs — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺 (@Hans2412) July 1, 2026



«Παρά τις προχωρημένες προσπάθειες ανάνηψης, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός 44χρονου άνδρα και μιας 19χρονης γυναίκας από ασφυξία», ανέφερε αρχικά η γραμματεία Υγείας της Πόλης του Μεξικού σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, η γραμματεία γνωστοποίησε ότι τρίτο θύμα ήταν μια 48χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ασφυξία σε κοντινό δρόμο και κατέληξε αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

#Urgente | Multitud aplasta a tres personas durante los festejos por el triunfo de #Mexico vs #Ecuador. Equipos de emergencia atendieron a 3 personas por aplastamiento, sobre Paseo de la Reforma, @AlcCuauhtemocMx, desafortunadamente un hombre murió. QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/QAoz7spQNg — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 1, 2026



Η δήμαρχος ⁠Κλάρα Μπρουγκάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, και κάλεσε όλους να «γιορτάζουν πάντα με υπευθυνότητα, προσοχή και ενσυναίσθηση».

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters