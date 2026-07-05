Μουντομπάσκετ 2027: Κακή εμφάνιση και στραπάτσο για την Εθνική Ελλάδος – Ήττα με 56-71 από την Πορτογαλία

Με 56-71 ηττήθηκε η Εθνική Ελλάδος απόψε από την Πορτογαλία στα Άνω Λιόσια, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την πρώτη φάση των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετρά 0/2, αφού ηττήθηκε και από τη Ρουμανία την Πέμπτη.

Η δεύτερη φάση αρχίζει στα τέλη Αυγούστου και εκεί θα συναντηθεί με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία.

Η Ελλάδα σούταρε με 19.4% στο τρίποντο και 43.3% στο δίποντο.

“Δήμιοι” για την ελληνική ομάδα ήταν οι Λίζμποα (16π.) και Μπρίτο (17π.), ενώ για τη χώρα μας οι Μήτρου Λονγκ (11π.) και Τολιόπουλος (10π.), ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71