Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτς διατήρησε το αήττητο των Κανονιέρηδων

Την πρώτη της απώλεια στο Champions League είχε απόψε η Άρσεναλ στη «Μπάι Αρένα», όπου αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρώτο ματς της φάσης των «16» της διοργάνωσης.

Μέχρι το 89ο λεπτό οι «ασπιρίνες» είχαν το προβάδισμα με το γκολ του Άντριχ από το 46′, ωστόσο, στο 86′ ο Μαντουέκε έπεσε στην περιοχή από μαρκάρισμα αντιπάλου του και με το πέναλτι που επιβεβαίωσε και το VAR, ο Χάβερτς έφερε το ματς στα ίσια κι άφησε «ορθάνοιχτους λογαριασμούς» ανάμεσα στις δύο ομάδες ενόψει της ρεβάνς της 17ης Μαρτίου στο «Εμιρέιτς».

Να σημειωθεί ότι η πρωτοπόρος της Premier League προερχόταν από 8 σερί νίκες σε ισάριθμα ματς της League Phase.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League:

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0 (7΄ Λεμίνα)

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου 1-6 (90+1΄ Πάσαλιτς – 12΄ Σάνισιτς, 22΄, 64΄ Ολίσε, 25΄ Γκνάμπρι, 52΄ Τζάκσον, 67΄ Μουσιάλα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2 (6΄ Γιορέντε, 14΄ Γκριζμάν, 15΄,55΄ Άλβαρες, 22΄ Λε Νορμάν – 26΄ Πέδρο Πόρο, 76΄ Σολάνκε)

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1 (86΄ Μπαρνς – 90+6΄ πεν. Γιαμάλ)

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1 (46′ Αντριχ – 89′ πέν. Χάβερτς)

Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 22:00

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 22:00

* Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 17 και 18/3