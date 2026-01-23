Αθλητικά

Μπάσκετ-Euroleague: Στην 4άδα ο Ολυμπιακός – Ισοβαθμεί στην 8η θέση ο Παναθηναϊκός – Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής

Καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να επικρατήσει της Μακάμπι, ισοβαθμεί πλέον στην 8η θέση μαζί με τη Ζαλγκίρις, ενώ ο Ολυμπιακός που νωρίτερα επιβλήθηκε 74-68 της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Euroleague στο μπάσκετ.

Aταμάν για τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε στο Ισραήλ: «Ήρθα, θα ξαναέρθω εδώ, δεν με νοιάζει τίποτα»

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της EUROLEAGUE 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22-23/1):

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου

  • Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 75-71
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89
  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86
  • Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78
  • Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου
  • Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία)
  • Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6
  2. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8
  3. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 15-7
  4. Ολυμπιακός 15-8
  5. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8
  6. Μονακό (Μονακό) 15-9
  7. Βαλένθια (Ισπανία) 15-9
  8. Παναθηναϊκός 14-10
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10
  10. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10
  11. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-12
  12. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13
  13. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14
  15. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15
  16. Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15
  17. Παρί (Γαλλία) 7-16
  18. Παρτιζάν (Σερβία) 7-16
  19. Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17
  20. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18

