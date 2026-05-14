Μπαρτζώκας για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού: «Δεν μας ενδιαφέρει, εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε θα παίζαμε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε στο Final Four της Αθήνας, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» το διάστημα 22-24/05.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στην προετοιμασία της ομάδας του ενόψει του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ τοποθετήθηκε και για την απουσία του Παναθηναϊκού από τη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε αρχικά στη σταθερή παρουσία του Ολυμπιακού στα Final Four και στο αν αυτή η συνέπεια αφαιρεί κάτι από τη χαρά της πρόκρισης. «Αναμφίβολα ναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλον τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση στον κόσμο ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας το ότι καταφέρνουμε να είμαστε. Οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζουν πίεση. Όλοι θα έλεγαν ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν».

Για το γεγονός ότι το Final Four διεξάγεται στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου, χωρίς την παρουσία του Παναθηναϊκού, ο προπονητής του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του ασχολείται μόνο με τον ημιτελικό. «Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε να δώσουμε με τη Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση για το πού παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος, είναι εκ του πονηρού. Εμείς εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε και για το αν η πίεση μειώνεται επειδή η Φενέρμπαχτσε μπαίνει στον ημιτελικό ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο ίδιος απάντησε ότι η πίεση στον Ολυμπιακό υπάρχει πάντα. «Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνθεση των παικτών του Ολυμπιακού, ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη. Αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σαν μια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς. Για να πάρεις την EuroLeague πρέπει να έχεις χαρακτήρα».

Ο προπονητής των Πειραιωτών αναφέρθηκε και στην περσινή παρουσία της ομάδας στο Final Four, σημειώνοντας ότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τότε σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα. «Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε έξι τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, ξέρουμε ότι είμαστε υγιείς, έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι, αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός: πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πόσο θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν συνήθως σήμερα. Για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ, νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς».

Για το αν η προετοιμασία περιλαμβάνει και social media coaching, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε αρνητικά, αλλά τόνισε ότι οι παίκτες πρέπει να διαχειριστούν σωστά και το εξωαγωνιστικό κομμάτι. «Όχι, δεν έχει. Εγώ μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και δύο-τρία. Πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα media, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τι γράφεται δεξιά-αριστερά και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό».

Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να κλείσει το κινητό του τις επόμενες ημέρες ή αν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει εισιτήρια σε φίλους, ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε με χιουμοριστική διάθεση. «Είμαι πολύ απρόσιτος στο να δώσω. Έχετε 0% πιθανότητες, γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουμε την πραγματική πρόσβαση, ούτως ή άλλως».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε και στη στήριξη των φιλάθλων του Ολυμπιακού, υπογραμμίζοντας ότι η μαζική παρουσία τους δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. «Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν το Κάουνας, σαν το Βελιγράδι, που ήταν τέτοια μαζικότητα στον κόσμο που δεν υπήρχε. Στο Άμπου Ντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι θυμίζω, στο Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός παντού κουβαλάει αυτό το μέγεθος, ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξεις και για αυτούς».

Για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν επηρεάζει την ομάδα του. «Δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας στον άλλον, στα social media, όπως βλέπετε κι εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε θα παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου μέσα σε αυτό το πράγμα».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε, τέλος, αν θα ήθελε να ζήσει ένα Final Four χωρίς την επιρροή των social media, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ομάδες και οι άνθρωποι του αθλητισμού πρέπει να προσαρμοστούν στη σημερινή εποχή. «Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτό είναι το δεδομένο. Στα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό. Δεν απολαμβάνουν τη στιγμή από αυτό που ζουν. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές. Γιατί, όταν τις αποτυπώνεις μόνο, δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή».