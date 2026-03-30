Μπαρτζώκας: «Είμαστε χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στην regular season»

Στη συνέντευξη Τύπου του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, επισήμανε την καλή εμφάνιση των παικτών του και την αποτελεσματικότητα της ομάδας στο παιχνίδι.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε ότι, παρά την αποβολή του Ντόρσεϊ, η ομάδα κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό, να σκοράρει πάνω από 100 πόντους και να μοιράσει 25 ασίστ. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή παικτών από τον πάγκο, όπως ο Λαρεντζάκης, και συνεχάρη τον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας τη συνολική υπεροχή του Ολυμπιακού στη regular season.

Αναλυτικά:

«Ήταν ένα παιχνίδι που το διακύβευμα δεν ήταν μεγάλο, ίσως λίγο το γόητρο. Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των ομάδων δημιούργησε ένα παιχνίδι με ένταση. Οι άμυνες δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο όπως δείχνει το σκορ. Ελέγξαμε το παιχνίδι σε όλη την διάρκεια, πήραμε μεγάλες διαφορές, διψήφιες. Απλώς στο τέλος σβήσαμε λίγο, ίσως και λόγω του ότι ο περιορισμός αριθμός χειριστών έγινε μικρότερος, με την αποβολή του Ντόρσεϊ. Παίκτες από τον πάγκο που δεν έχουν μεγάλη συμμετοχή, όπως ο Λαρεντζάκης, βοήθησαν σημαντικά.

Το γεγονός ότι είχαμε 25 ασίστ, πάνω από 100 πόντους και κερδίσαμε με κάνει να οφείλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες και στην ομάδα. Είμαστε χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στην regular season όλη την χρονιά. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και καλή συνέχεια».