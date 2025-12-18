Μπαρτζώκας: Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, νομίζω ότι για αυτό χάσαμε το ματς με τη Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός αναζητά εξιλέωση… μετά τα δυσάρεστα συναισθήματα που έχουν προκαλέσει οι διαδοχικές ήττες από Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Παρασκευή (19/12, 21:15), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής. Το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις δεν θα πραγματοποιηθεί απέναντι στη γαλλική ομάδα, καθώς όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στη Media Day, «στόχος μας είναι μάλλον, για να μην πω 100%, να παίξει στο παιχνίδι με τον Κολοσσό την Κυριακή και από εκεί και πέρα να μπει στο rotation».

«Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, νομίζω ότι για αυτό χάσαμε το ματς με τη Βαλένθια» είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας επισήμανε:

Για το τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός εν συγκρίσει με τα προηγούμενα παιχνίδια που υπέστη διαδοχικές ήττες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Απλά να νικήσουμε. Οι νίκες είναι αυτές που δημιουργούν καλό κλίμα και οι ήττες το αντίθετο. Όσον αφορά στην ατμόσφαιρα στην ομάδα υπάρχει στενοχώρια, αλλά πιστεύουμε ότι για τρία δεκάλεπτα κόντρα στην Βαλένθια παίξαμε πολύ καλά. Απλώς καταρρεύσαμε ψυχολογικά σε κάποια μεγάλα σουτ που έβαλε η Βαλένθια, ιδίως τα δύο στο transition του Τόμπσον. Παίξαμε με πίεση κατόπιν και αυτό προφανώς, όπως είδατε όλοι, επηρέασε την απόδοσή μας σε όλο το τελευταίο δεκάλεπτο. Αλλά θα πρέπει να παραδεχτούμε και ότι η Βαλένθια έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Πάντα παίζει και ο αντίπαλος. Όμως είχαμε μεγάλη βελτίωση στον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε για τρία δεκάλεπτα και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο συστηματικά γίνεται και σε περισσότερο χρόνο και σιγά σιγά να επανέλθουμε στα γνωστά μας standards».

Για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν και αν την αντιπροσωπεύει το άσχημο ρεκόρ που έχει στη φετινή Euroleague, ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Όχι, είναι μία solid (συμπαγής) ομάδα, μία ομάδα που παίζει σκληρά, πάρα πολλά παιχνίδια από αυτά που έχει χάσει τα χάνει στο τελευταίο τρίλεπτο, πεντάλεπτο. Μάχεται παντού, χθες είδατε ότι κέρδισε την Μπάγερν, δεν παρατάει κανένα παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι περιττό να το λέω κάθε φορά, κάθε παιχνίδι της Euroleague είναι δύσκολο, κάθε παιχνίδι κρύβει παγίδες. Πρέπει να παίζεις καλά αν θες να κερδίσεις, νομίζω ότι και από τα χθεσινά αποτελέσματα όλοι το συμπεραίνουν αυτό. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και έτσι πρέπει να το δούμε».

Για τον Μόντε Μόρις εξήγησε: «Τα εργομετρικά του είναι καλά, δεν είναι φυσικά στο επίπεδο των άλλων παικτών μας αλλά είναι πολύ καλύτερα απ’ότι θα περίμενε κανείς, με έναν μήνα απουσία. Αυτό σημαίνει πως είχε δουλέψει αρκετά στο διάστημα που δεν έπαιζε. Στόχος μας είναι μάλλον, για να μην πω 100%, να παίξει στο παιχνίδι με τον Κολοσσό την Κυριακή και από εκεί και πέρα να μπει στο rotation».

Για τα «νεκρά» διαστήματα του Ολυμπιακού σε κάποια σημεία των αγώνων, υπογράμμισε: «Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο λόγος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κάποιες λάθος επιλογές, νομίζω ότι χάσαμε πάρα πολλά σουτ προς το τέλος. Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται σε ένα παιχνίδι ανάποδα, πρώτον γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ καλός και παίζει ρόλο με τον αντίπαλο που παίζεις σε τι κατάσταση τον βρίσκεις. Για παράδειγμα η Βαλένθια είναι αυτή τη στιγμή σε φοβερή κατάσταση αλλά μπορεί να μην είναι έτσι σε δύο μήνες. Παίζει ρόλο πχ αν η αντίπαλη ομάδα παίζει με κίνητρο, αν έχει αυτοπεποίθηση. Το σίγουρο είναι πως υπάρχουν 20 ομάδες πολύ καλές, που το ψάχνουν. Παρακολουθούσα το παιχνίδι της Βιλερμπάν με την Μπάγερν που είχε κερδίσει κάποιες βολές στο τέλος, πώς το ζούσε ο κόσμος, πόση αγωνία είχε. Η Βιλερμπάν είναι τελευταία όμως κοιτάξτε τι στρες είχαν οι παίκτες για να κάνουν μία νίκη. Στην Euroleague μία νίκη είναι πάντα πολύ σημαντική, ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται η κάθε ομάδα. Είναι μεγάλο το κίνητρο για κάθε ομάδα. Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, εγώ νομίζω ότι για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια, όταν ήμασταν 13 πόντους μπροστά, 10, 8, δεν τελειώσαμε το ματς με κάποια σουτ που θα έπρεπε. Αυτοί αμέσως απάντησαν στο transition με τρίποντο, μας μπήκε η πίεση και δεν διαχειριστήκαμε το παιχνίδι καλά. Κάποιες φορές τα πράγματα είναι απλά».

