Μπαρτσελόνα: Έγραψε ιστορία στη La Liga – Θρίλερ για παραμονή και Ευρώπη στην τελευταία αγωνιστική

Η Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία στη La Liga, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που ολοκλήρωσε σεζόν 20 ομάδων με το απόλυτο των νικών στην έδρα της. Οι Καταλανοί επικράτησαν 3-1 της Μπέτις, για την 37η αγωνιστική, στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς στο Camp Nou.
Ο Ραφίνια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Ο Βραζιλιάνος σημείωσε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο, αλλά χρειάστηκε να ξεπεράσει και ορισμένα διαστήματα πίεσης από τη Μπέτις.
Το ματς απέκτησε ρυθμό από τα πρώτα λεπτά. Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ, αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Η Μπέτις προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με τον Εζ Αμπντε, ο οποίος δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα αξιοποίησε σοβαρό λάθος στην άμυνα της Μπέτις και ο Ραφίνια πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Η ομάδα του Ίσκο μείωσε προσωρινά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, όμως ο Ζοάο Κανσέλο απάντησε άμεσα με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και «κλείδωσε» τη νίκη των Καταλανών.
Το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο της βραδιάς ήρθε στο 84ο λεπτό. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και το κοινό τον αποθέωσε, σε μια στιγμή που σημάδεψε το φινάλε του αγώνα.
Την ίδια ώρα, η μάχη για την παραμονή και το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» θα κριθεί στην 38η και τελευταία αγωνιστική. Η Αλαβές και η Σεβίλλη εξασφάλισαν την παραμονή τους, ενώ πέντε ομάδες θα συνεχίσουν τη μάχη μέχρι το φινάλε.
Η Τζιρόνα και η Μαγιόρκα ήταν οι χαμένες της βραδιάς. Οι δύο ομάδες ηττήθηκαν από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Λεβάντε, αντίστοιχα, και παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού. Η Οβιέδο έχει ήδη υποβιβαστεί στη La Liga 2.
Η Λεβάντε έκανε μεγάλο βήμα παραμονής, καθώς νίκησε 2-0 τη Μαγιόρκα στο ντέρμπι των ουραγών. Η Αλαβές πήρε εκτός έδρας νίκη απέναντι στην υποβιβασμένη Οβιέδο και εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της.
Η Σεβίλλη ηττήθηκε εντός έδρας από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 0-1, όμως τα υπόλοιπα αποτελέσματα την κράτησαν στην κορυφαία κατηγορία και για την επόμενη σεζόν.
Η Οσασούνα θα δώσει μάχη στην τελευταία αγωνιστική, μετά την εντός έδρας ήττα της από την Εσπανιόλ, η οποία εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της. Η Έλτσε πήρε σημαντική ανάσα με το 1-0 επί της Χετάφε και βγήκε από την επικίνδυνη ζώνη.
Σε ό,τι αφορά την 7η θέση, η οποία δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο», η Ράγιο Βαγεκάνο και η Βαλένθια πλησίασαν τη Χετάφε. Η τελευταία αγωνιστική θα κρίνει την ευρωπαϊκή έξοδο, ενώ η Θέλτα δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την παρουσία της στο Europa League.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
|Αγώνας
|Σκορ
|Σκόρερ
|Αθλέτικ Μπιλμπάο – Θέλτα
|1-1
|52′ Ινάκι Γουίλιαμς – 4′ Σβέντμπεργκ
|Ατλέτικο Μαδρίτης – Τζιρόνα
|1-0
|21′ Λούκμαν
|Έλτσε – Χετάφε
|1-0
|19′ Τσουστ
|Λεβάντε – Μαγιόρκα
|2-0
|32′ Εσπι, 87′ Αριάγκα
|Οσασούνα – Εσπανιόλ
|1-2
|49′ Μουνιόθ – 27′ Ρομέρο, 53′ Γκαρσία
|Ράγιο Βαγεκάνο – Βιγιαρεάλ
|2-0
|28′ Καμέγιο, 47′ Αλεμάο
|Οβιέδο – Αλαβές
|0-1
|17′ Μαρτίνες
|Σοσιεδάδ – Βαλένθια
|3-4
|3′ Μουνιόθ, 60′ αυτ. Ταγγέρα, 63′ Όσκαρσον – 8′, 90’+3′ Γκουέρα, 22′ Ντούρο, 89′ Ροντρίγκες
|Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης
|0-1
|15′ Βινίσιους
|Μπαρτσελόνα – Μπέτις
|3-1
|28′, 62′ Ραφίνια, 74′ Κανσέλο – 69′ πεν. Ίσκο
Η βαθμολογία της La Liga σε 37 αγώνες:
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διοργάνωση
|1
|Μπαρτσελόνα
|94
|Champions League
|2
|Ρεάλ Μαδρίτης
|83
|Champions League
|3
|Βιγιαρεάλ
|69
|Champions League
|4
|Ατλέτικο Μαδρίτης
|69
|Champions League
|5
|Μπέτις
|57
|Champions League
|6
|Θέλτα
|51
|7
|Χετάφε
|48
|8
|Ράγιο Βαγεκάνο
|47
|9
|Βαλένθια
|46
|10
|Ρεάλ Σοσιεδάδ
|45
|Europa League
|11
|Εσπανιόλ
|45
|12
|Αθλέτικ Μπιλμπάο
|45
|13
|Σεβίλλη
|43
|14
|Αλαβές
|43
|15
|Λεβάντε
|42
|16
|Οσασούνα
|42
|17
|Έλτσε
|42
|18
|Τζιρόνα
|40
|19
|Μαγιόρκα
|39
|20
|Οβιέδο
|29
|Υποβιβάστηκε
