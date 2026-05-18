Μπαρτσελόνα: Έγραψε ιστορία στη La Liga – Θρίλερ για παραμονή και Ευρώπη στην τελευταία αγωνιστική

Η Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία στη La Liga, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που ολοκλήρωσε σεζόν 20 ομάδων με το απόλυτο των νικών στην έδρα της. Οι Καταλανοί επικράτησαν 3-1 της Μπέτις, για την 37η αγωνιστική, στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς στο Camp Nou.

Ο Ραφίνια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Ο Βραζιλιάνος σημείωσε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο, αλλά χρειάστηκε να ξεπεράσει και ορισμένα διαστήματα πίεσης από τη Μπέτις.

Το ματς απέκτησε ρυθμό από τα πρώτα λεπτά. Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ, αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Η Μπέτις προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με τον Εζ Αμπντε, ο οποίος δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα αξιοποίησε σοβαρό λάθος στην άμυνα της Μπέτις και ο Ραφίνια πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Η ομάδα του Ίσκο μείωσε προσωρινά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, όμως ο Ζοάο Κανσέλο απάντησε άμεσα με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και «κλείδωσε» τη νίκη των Καταλανών.

Το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο της βραδιάς ήρθε στο 84ο λεπτό. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και το κοινό τον αποθέωσε, σε μια στιγμή που σημάδεψε το φινάλε του αγώνα.


Την ίδια ώρα, η μάχη για την παραμονή και το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» θα κριθεί στην 38η και τελευταία αγωνιστική. Η Αλαβές και η Σεβίλλη εξασφάλισαν την παραμονή τους, ενώ πέντε ομάδες θα συνεχίσουν τη μάχη μέχρι το φινάλε.

Η Τζιρόνα και η Μαγιόρκα ήταν οι χαμένες της βραδιάς. Οι δύο ομάδες ηττήθηκαν από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Λεβάντε, αντίστοιχα, και παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού. Η Οβιέδο έχει ήδη υποβιβαστεί στη La Liga 2.

Η Λεβάντε έκανε μεγάλο βήμα παραμονής, καθώς νίκησε 2-0 τη Μαγιόρκα στο ντέρμπι των ουραγών. Η Αλαβές πήρε εκτός έδρας νίκη απέναντι στην υποβιβασμένη Οβιέδο και εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της.

Η Σεβίλλη ηττήθηκε εντός έδρας από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 0-1, όμως τα υπόλοιπα αποτελέσματα την κράτησαν στην κορυφαία κατηγορία και για την επόμενη σεζόν.

Η Οσασούνα θα δώσει μάχη στην τελευταία αγωνιστική, μετά την εντός έδρας ήττα της από την Εσπανιόλ, η οποία εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της. Η Έλτσε πήρε σημαντική ανάσα με το 1-0 επί της Χετάφε και βγήκε από την επικίνδυνη ζώνη.

Σε ό,τι αφορά την 7η θέση, η οποία δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο», η Ράγιο Βαγεκάνο και η Βαλένθια πλησίασαν τη Χετάφε. Η τελευταία αγωνιστική θα κρίνει την ευρωπαϊκή έξοδο, ενώ η Θέλτα δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την παρουσία της στο Europa League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Αγώνας Σκορ Σκόρερ
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Θέλτα 1-1 52′ Ινάκι Γουίλιαμς – 4′ Σβέντμπεργκ
Ατλέτικο Μαδρίτης – Τζιρόνα 1-0 21′ Λούκμαν
Έλτσε – Χετάφε 1-0 19′ Τσουστ
Λεβάντε – Μαγιόρκα 2-0 32′ Εσπι, 87′ Αριάγκα
Οσασούνα – Εσπανιόλ 1-2 49′ Μουνιόθ – 27′ Ρομέρο, 53′ Γκαρσία
Ράγιο Βαγεκάνο – Βιγιαρεάλ 2-0 28′ Καμέγιο, 47′ Αλεμάο
Οβιέδο – Αλαβές 0-1 17′ Μαρτίνες
Σοσιεδάδ – Βαλένθια 3-4 3′ Μουνιόθ, 60′ αυτ. Ταγγέρα, 63′ Όσκαρσον – 8′, 90’+3′ Γκουέρα, 22′ Ντούρο, 89′ Ροντρίγκες
Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 15′ Βινίσιους
Μπαρτσελόνα – Μπέτις 3-1 28′, 62′ Ραφίνια, 74′ Κανσέλο – 69′ πεν. Ίσκο

Η βαθμολογία της La Liga σε 37 αγώνες:

 

Θέση Ομάδα Βαθμοί Διοργάνωση
1 Μπαρτσελόνα 94 Champions League
2 Ρεάλ Μαδρίτης 83 Champions League
3 Βιγιαρεάλ 69 Champions League
4 Ατλέτικο Μαδρίτης 69 Champions League
5 Μπέτις 57 Champions League
6 Θέλτα 51
7 Χετάφε 48
8 Ράγιο Βαγεκάνο 47
9 Βαλένθια 46
10 Ρεάλ Σοσιεδάδ 45 Europa League
11 Εσπανιόλ 45
12 Αθλέτικ Μπιλμπάο 45
13 Σεβίλλη 43
14 Αλαβές 43
15 Λεβάντε 42
16 Οσασούνα 42
17 Έλτσε 42
18 Τζιρόνα 40
19 Μαγιόρκα 39
20 Οβιέδο 29 Υποβιβάστηκε

