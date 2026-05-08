Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι Μπλαουγκράνα θέλουν να στήσουν… φιέστα στο clasico

Όταν γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα της La Liga για την περίοδο 2025-26, οι περισσότεροι «κύκλωσαν» την 35η αγωνιστική ως αυτή που θα μπορούσε να κρίνει τον τίτλο, με την «τιτανομαχία» της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ.

Η εξέλιξη του πρωταθλήματος, όμως, μετατρέπει το “clasico” σε μία μοναδική ευκαιρία για φιέστα της Μπαρτσελόνα, σε μία συνθήκη που μοιάζει ιδανική: μέσα στη φυσική έδρα τους, το ανακαινισμένο (έστω και ημιτελές) “Spotify Καμπ Νου”, και απέναντι στην «μισητή» Ρεάλ, οι Καταλανοί έχουν τη δυνατότητα να πανηγυρίσουν το βράδυ της Κυριακής (10/5, 22:00 ώρα Ελλάδας) τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο τους και 29ο συνολικά στην ιστορία τους. Μία ισοπαλία αρκεί στους «μπλαουγκράνα», που βρίσκονται στο +11 από τους Μαδριλένους, τέσσερις «στροφές» πριν το τέλος, αλλά είναι βέβαιο ότι ο Χάνσι Φλικ και οι ποδοσφαιριστές του δεν θα αρκεστούν σε αυτό και θα επιδιώξουν να συνδυάσουν την κατάκτηση του τροπαίου με μία -ει δυνατόν εμφατική- νίκη επί των «μερένγκες», που έτσι κι αλλιώς απλά… περιμένουν να τελειώσει αυτή η πολύ δύσκολη και αντικειμενικά αποτυχημένη χρονιά.

Το ενδιαφέρον στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές της La Liga εστιάζεται στη μάχη για 1-2 ευρωπαϊκά εισιτήρια (ανάλογα αν η Ισπανία θα εξασφαλίσει την έξτρα πέμπτη θέση στο Champions League, σενάριο που, μετά τον αποκλεισμό της Μπάγερν από την Παρί Σεν Ζερμέν, μοιάζει πολύ κοντινό) και στον… πόλεμο για την παραμονή, όπου εμπλέκονται τουλάχιστον εννέα ομάδες!

Η Μπέτις έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» ουσιαστικά την πέμπτη θέση, αν νικήσει στο Σαν Σεμπαστιάν την κυπελλούχο -και άρα ήδη… ευρωπαία- Σοσιεδάδ, ενώ η Θέλτα που παλεύει να κρατήσει την έκτη θέση ταξιδεύει στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την αδιάφορη και απογοητευμένη Ατλέτικο. Πολύ σημαντικό είναι το ματς του «Σαν Μαμές», όπου η Αθλέτικ Μπιλμπάο αναζητά νίκη για Ευρώπη και η Βαλένθια βαθμούς για την παραμονή.

Η Σεβίλη υποδέχεται την Εσπανιόλ σε ένα κρισιμότατο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, η Λεβάντε παίζει ίσως το τελευταίο… χαρτί της φιλοξενώντας την Οσασούνα και η Αλαβές θα ψάξει «διπλό» για να βγει από τη ζώνη του υποβιβασμού απέναντι στην Έλτσε, η οποία με νίκη θα κάνει «άλμα» παραμονής. Ο… μύλος στις τελευταίες θέσεις (πλην της σχεδόν καταδικασμένης Οβιέδο) δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει μέχρι την τελευταία αγωνιστική, απλώς ως τότε κάποιες ομάδες θα έχουν τις ευκαιρίες να «σφραγίσουν» τη συνέχιση της παρουσίας τους στη μεγάλη κατηγορία.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της La Liga:

Λεβάντε-Οσασούνα 8/5

Έλτσε-Αλαβές 9/5

Σεβίλη-Εσπανιόλ 9/5

Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα 9/5

Σοσιεδάδ-Μπέτις 9/5

Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ 10/5

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια 10/5

Οβιέδο-Χετάφε 10/5

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 10/5

Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα 11/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 88 -Champions League-

Ρεάλ Μαδρίτης 77 -Champions League-

Βιγιαρεάλ 68 -Champions League-

Ατλέτικο Μαδρίτης 63

Μπέτις 53

Θέλτα 47

Χετάφε 44

Αθλέτικ Μπιλμπάο 44

Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-

Οσασούνα 42

Ράγιο Βαγεκάνο 42

Βαλένθια 39

Εσπανιόλ 39

Έλτσε 38

Μαγιόρκα 38

Τζιρόνα 38

Σεβίλη 37

Αλαβές 36

Λεβάντε 33

Οβιέδο 28