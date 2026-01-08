Μπαρτσελόνα: Σάρωσε με «πεντάρα» την Αθλέτικ Μπιλμπάο και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup

Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα, έκανε επίδειξη… δύναμης στον πρώτο ημιτελικό του ισπανικού Supercopa που διεξάγεται και φέτος στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, κάνοντας… φύλλο και φτερό την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0 κι έκλεισε θέση για τον τελικό της Κυριακής (11/1) που θα γίνει στο «King Abdullah Sports City Stadium».

Η ομάδα της Βαρκελώνης, που ήταν απόλυτη κυρίαρχος της περσινής σεζόν στην Ισπανία με την κατάκτηση του νταμπλ και του περσινού Super Cup, έκαναν ότι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο, όπου… φιλοδώρησαν με τέσσερα γκολ τους Βάσκους μέσα σε 17 λεπτά. Απόλυτοι πρωταγωνιστές σε άλλο ένα παιχνίδι ήταν οι Φερμίν Λόπεθ και Ραφίνια. Ο πρώτος έβγαλε την ασίστ προς τον Φεράν Τόρες στο 22′ και σημείωσε το 2-0 στο 30′, πριν «σερβίρει» κι άλλο ένα τέρμα προς τον 20χρονο Μπαρντζί στο 34′.

Ο δεύτερος με «κεραυνό» στο 38′ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0, για να κλείσει το ματς με άλλο ένα τέρμα στο 52′ ο Βραζιλιάνος, με δυνατό τελείωμα μέσα απ’ την περιοχή. Ακολούθως η Μπαρτσελόνα κατέβασε… ταχύτητα κι έκανε συντήρηση εν όψει του τελικού της Κυριακής (11/1).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ημιτελικών του Super Cup Ισπανίας έχουν ως εξής:

Ημιτελικοί:

Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 08/01

Τελικός: Κυριακή, 11/1