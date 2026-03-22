Μπενφίκα – Γκιμαράες 3-0: Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε στα γκολ στη νίκη των «αετών»

Η Μπενφίκα επικράτησε με 3-0 της Γκιμαράες, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να επιστρέφει στο σκοράρισμα και να έχει καθοριστική συμβολή στη νίκη της ομάδας του.

Ο Πρεστιάνι άνοιξε το σκορ στο 14′, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους από νωρίς. Στη συνέχεια, ο Παυλίδης ανέλαβε δράση και με κοντινό πλασέ στο 55′ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε με αυτογκόλ, ολοκληρώνοντας την επικράτηση της Μπενφίκα.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο διατήρησε το αήττητό της στο πρωτάθλημα, με τον Έλληνα επιθετικό να φτάνει τα 21 γκολ στη διοργάνωση. Κατά την αντικατάστασή του, ο Παυλίδης γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο.

Ο διεθνής φορ συνεχίζει την παραγωγική του πορεία, καθώς μετρά πλέον 29 γκολ σε 47 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στο σκοράρισμα και τη σημασία του για την ομάδα του.