Μπεσίκτας: Πρόταση-μαμούθ στον Σαλάχ με απολαβές 10 εκατ. ευρώ το χρόνο

Έτοιμη να γράψει ιστορία στο μεταγραφικό παζάρι εμφανίζεται η Μπεσίκτας, καθώς οι πληροφορίες πληθαίνουν πως ο τουρκικός σύλλογος έχει έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον Μοχάμεντ Σαλάχ για μία μεταγραφή που θα προκαλέσει «σεισμό» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η Μπεσίκτας κατέθεσε μια ιδιαίτερα δελεαστική οικονομική πρόταση στον Αιγύπτιο επιθετικό, προσφέροντάς του ετήσιες απολαβές ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο συνολικό πακέτο προβλέπονται και μπόνους που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η προτεινόμενη συμφωνία αφορά μονοετές συμβόλαιο, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Mo Salah & Beşiktaş have reached an 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 on financial terms, @yagosabuncuoglu reports 😲🤝 Salah in the Süper Lig: it might really be happening 👀 Negotiations are still ongoing over the contract duration and image rights, but Salah is another… pic.twitter.com/NHvvQps7X3 — 433 (@433) July 17, 2026



Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά δώσει τα χέρια και απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, ο Σαλάχ αναμένεται να ταξιδέψει μέσα στην επόμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

✅ DONE DEAL 🇪🇬 Mohamed Salah has given his green light to Besiktas! 🦅 🤝 Agreement found on a year deal with option as per @Santi_J_FM ✍️ Besiktas wants to complete Salah’s deal early next week for medical and signature. #mercato #BJK pic.twitter.com/fjLV6pvXnZ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 17, 2026

Στα 34 του χρόνια, ο Αιγύπτιος επιθετικός εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η πορεία του στη Λίβερπουλ ήταν εντυπωσιακή, καθώς σε 442 επίσημες εμφανίσεις σημείωσε 257 γκολ και μοίρασε 123 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Αγγλίας, ενός Champions League, ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ενός UEFA Super Cup, δύο League Cup (Carabao Cup) και ενός Community Shield.