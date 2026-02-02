Νέα ανάρτηση Δημήτρη Γιανακόπουλου… εν μέσω βροχής: «Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»

«Ξαναχτυπά» με νέα του ανάρτηση στο Instagram ο πρόεδρος του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος δηλώνοντας εν μέσω βροχής στην οικία του ότι «Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό», αναφερόμενος στην κατάκτηση από την ομάδα του της πρώτης θέσης στην 8η Euroleague.

Είχε προηγηθεί δήλωση του λίγη ώρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη στο Παλέ όπου ζήτησε παραιτήσεις από προπονητές και παίκτες.

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».

Στη συνέχεια των μεταμεσονύχτιων stories του ανέβασε το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή «Μη του μιλάτε του τρελού»