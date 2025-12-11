Νέα εργαστήρια στο Θεσσαλικό Θέατρο

Με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων καλλιτεχνικής πορείας και προσφοράς το Θεσσαλικό Θέατρο εγκαινιάζει για πρώτη φορά δύο νέα ιδιαίτερα φιλόδοξα εκπαιδευτικά εγχειρήματα: το εργαστήριο Θεατρικού Παιχνιδιού για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών και το εργαστήρι Δημιουργικής και Σκηνικής Γραφής για ενήλικες.

Στόχος των δράσεων είναι η ενίσχυση της θεατρικής παιδείας, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και η δημιουργία διαδρομών έκφρασης για μικρούς και μεγάλους. Με τα νέα εργαστήρια, το Θεσσαλικό Θέατρο εμπλουτίζει τον πυρήνα των εκπαιδευτικών του πρωτοβουλιών και ανοίγει έναν νέο, ζωντανό χώρο συμμετοχής και έμπνευσης για το κοινό της πόλης μας.

Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού

Το εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών τα οποία με την καθοδήγηση της εμψυχώτριας θεατρικού παιχνιδιού Στεφανίας Μακρή – ηθοποιού και σκηνοθέτη – θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την φαντασία και την ομαδικότητα μέσα από το παιχνίδι, την κίνηση και τον αυτοσχεδιασμό. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο του θεάτρου, θα πειραματιστούν με ρόλους και ιστορίες και θα καλλιεργήσουν την φαντασία και τη δημιουργική τους σκέψη.

Σημείωμα της Στεφανίας Μακρή ηθοποιού και σκηνοθέτη, εμψυχώτριας του Εργαστηρίου Θεατρικού Παιχνιδιού

Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένας μικρός κόσμος όπου όλα μπορούν να συμβούν…Ένας κόσμος που τα παιδιά θα χτίσουν με φαντασία, χαρά, απορία και με την γενναιότητά τους. Στο εργαστήρι μας, κάθε συνάντηση γίνεται αφορμή για ανακάλυψη: μαθαίνουμε να ακούμε, να παρατηρούμε, να συνεργαζόμαστε, να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους. Να ανοίγουμε χώρο, να αφήνουμε χώρο, να μοιραζόμαστε χώρο. Με αφετηρία την κίνηση, τη μουσική, τον αυτοσχεδιασμό τα παιδιά εξασκούν την έκφρασή τους, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την ενσυναίσθηση και βρίσκουν τη δική τους «φωνή».

Φτιάχνουμε ιστορίες από το πουθενά, ανακαλύπτουμε ήρωες που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν, κινούμαστε σαν ζώα, οι ήχοι παίρνουν μορφή και γίνονται λέξεις, τα αντικείμενα ζωντανεύουν και μια ιδέα μπορεί να γίνει περιπέτεια..

Εύχομαι αυτό το θεατρικό παιχνίδι να είναι για τα παιδιά ένας τόπος όπου μπορούν να νιώθουν ελεύθερα, ασφαλή και δημιουργικά. Και να θυμούνται πάντα πως μέσα από το παιχνίδι μπορούν να δημιουργήσουν νέους κόσμους αλλά και να βρουν τον δικό τους…

Με χαρά και αγάπη για το θέατρο και τα παιδιά

Στεφανία Μακρή

Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού, ηθοποιός και σκηνοθέτης

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα 15:30 – 16:45 και κάθε Τετάρτη 15:30 – 16:45 (3ος όροφος στο κτίριο του Μύλου του Παππά)

Κόστος εργαστηρίου: 15 ευρώ ανά μήνα

Φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/NtfRcjdMH6dSWuz7A

Εργαστήρι Δημιουργικής και Σκηνικής Γραφής

Το εργαστήρι απευθύνεται σε ενήλικες που αγαπούν το θέατρο και τη συγγραφή, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή Δημήτρη Τσουμάνη – σκηνοθέτη και ηθοποιού – οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την προσωπική τους γραφή, να πειραματιστούν με θεατρικές φόρμες και να δουν τα κείμενά τους να «ζωντανεύουν» μέσα από πρακτικές ασκήσεις σκηνικής απόδοσης.

Σημείωμα του Δημήτρη Τσουμάνη σκηνοθέτη, ηθοποιού εκπαιδευτή του Εργαστηρίου Δημιουργικής και Σκηνικής Γραφής

Στο εργαστήρι δημιουργικής και σκηνικής γραφής χρησιμοποιούμε ορισμένα εργαλεία της σκηνοθεσίας για να γνωρίσουμε καλύτερα το θέατρο, τα κείμενα και τη θεατρική πρακτική.

Η σκηνή έχει τη δική της γραφή. Η σκηνή είναι μια μορφή γραφής: ο χώρος και ο χρόνος, η φωνή, οι χειρονομίες και η κίνηση, οι εικόνες, το φως και το χρώμα, οι ήχοι και η μουσική, συνθέτουν μια ενότητα.

Η σύνθεση των διαφορετικών-ετερογενών στοιχείων αποτελεί το «κείμενο» μιας παράστασης. Είναι η μεταγραφή ενός γραπτού κειμένου στη σκηνή με τα μέσα του θεάτρου, εκείνο που συμβατικά ονομάζουμε σκηνοθεσία.

Μέσα από ασκήσεις/παιχνίδια, ατομικά και ομαδικά, εξερευνούμε την κατασκευή του θεατρικού συμβάντος στα διάφορα στάδιά του.

Πιο συγκεκριμένα:

Δραματουργία και σκηνική γραφή: Ποιες οι διαφορές και πώς η σκηνική γραφή μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή κειμένων;

Εισαγωγή στο θεατρικό συμβάν: Ποια είναι η έννοια της δράσης στο θέατρο και πώς δομείται το μίνιμουμ της δράσης μέσα σε μια θεατρική συνθήκη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη σκηνή. Γιατί όταν γράφεις για τη σκηνή πρέπει να σκέφτεσαι ως δημιουργικός ηθοποιός. Η Μέθοδος Ανάλυσης μέσω της Σωματικής Δράσης, την οποία ο Ρώσος σκηνοθέτης Κονσταντίν Στανισλάφσκι συστηματοποίησε προς χρήση των ηθοποιών για τη μελέτη του ρόλου και του κειμένου κατά τη διάρκεια των προβών, χρησιμοποιείται εδώ στην κατασκευή κειμένων για τη σκηνή.

Εναλλακτικές γραφές: Προσεγγίζοντας έναν ρόλο σαν καλειδοσκόπιο από διαφορετικές και ενδεχομένως αντιφατικές επιθυμίες, κίνητρα και οπτικές γωνίες. Βασισμένοι σε αποσπάσματα έργων από το ρεπερτόριο του Θεσσαλικού Θεάτρου, θα επιχειρήσουμε να φανταστούμε και να δημιουργήσουμε επί χάρτου διαφορετικές εκδοχές, πάντοτε στο πλαίσιο συγκεκριμένων θεματικών και ερωτημάτων-στόχων.

Δραματουργία του χώρου: Ιστορία και μνήμη, η αρχιτεκτονική και η «ψυχή του τόπου» (anima loci). Η πόλη της Λάρισας, το αστικό τοπίο ως πηγή έμπνευσης.

Διασκευή: Η άσκηση στη διασκευή ενός κειμένου για τη σκηνή ανοίγει μια σειρά από θεμελιώδη ζητήματα. Μπορούμε να διασκευάσουμε ένα κείμενο για το θέατρο χωρίς να το περιορίσουμε στις θεατρικές συμβάσεις; Πώς ορίζεται η θεατρικότητα ενός κειμένου; Ποια είναι τα όρια της θεατρικής τέχνης; Μπορεί η σκηνή να υποδεχθεί διαφορετικές, ακόμη και «αντιθεατρικές», μορφές λόγου;

Το Φανταστικό: Η γραφή είναι ένα ανοιχτό πεδίο χωρίς συγκεκριμένα όρια. Τα προσωπικά βιώματα και τα όνειρα ως πρώτη ύλη η οποία είναι δυνατόν να μεταπλασθεί μέσω της δημιουργικής φαντασίας σε δραματικά πρόσωπα και σκηνικά έργα. Το Φανταστικό είναι θεμελιώδες στοιχείο όλης της λογοτεχνίας και δεν περιορίζεται σε ορισμένες σχολές ή είδη.

Απευθύνεται:

Το εργαστήρι απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με τη γραφή και ενδιαφέρονται να συγγράψουν θεατρικά κείμενα καθώς και γενικότερα σε άτομα που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη δημιουργικότητά τους σε διάφορα πεδία των τεχνών μέσω της σκηνικής γραφής. Ειδικότερα, απευθύνετα σε ηθοποιούς, χορευτές, σκηνοθέτες και χορογράφους και άλλες συναφείς ιδιότητες, που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη σκηνική γραφή ως εργαλείο για τη μελέτη ρόλων και κειμένων. Επίσης, το εργαστήρι με τη μορφή που έχει αποτελεί μια εισαγωγή στη σκηνοθεσία για κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο.

Motto:

«Καταγγέλλω την Παλιά Πεζογραφία – πέρα από το γεγονός ότι όντως είναι αξιοθαύμαστη, και δεν υπάρχει καμμιά αντίφαση σ’ αυτό –, την Καταγγέλλω ως υπόλογη για πράξεις – δηλαδή για γλώσσα – ψεύδους, πλαστότητας, εξαπάτησης. Γιατί ποτέ ο άνθρωπος δεν έζησε, δεν έπραξε, δεν μίλησε, δεν πέθανε με τους τρόπους που έζησαν και έπραξαν και μίλησαν και πέθαναν τα πρόσωπα του Παλιού Μυθιστορήματος… Ο παλιός λόγος είναι λόγος πειθούς, ο νέος λόγος είναι λόγος διέγερσης, μεταβάλλει την παραδοσιακή σχέση συγγραφέα και αναγνώστη σε σχέση “επί ίσοις όροις”, είναι ένα δ ρ ώ μ ε ν ο, όπου συγγραφέας και αναγνώστης μοιράζονται το ίδιο την αγωνία της ομιλίας, την κυοφορία ή την Έκκληση του Μύθου, τον Κίνδυνο της σιωπής – αντίθετα με ό,τι ίσχυε στον παραδοσιακό λόγο, όπου ο αναγνώστης ήταν κυριολεκτικά υποδουλωμενος και εκμηδενισμένος από όσα ο συγγραφέας του υπέβαλλε, αλλά και του επέβαλλε, με άλλα λόγια: τον γοήτευε.» [Γιώργος Χειμωνάς, 1983]

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τετάρτη 18:30 – 20:30 (1oς όροφος στο κτίριο του Μύλου του Παππά).

Κόστος εργαστηρίου: 30 ευρώ ανά μήνα

Φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/vuJeXrCJHkvMA8w26

Έναρξη εγγραφών των εργαστηρίων Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Έναρξη μαθημάτων των εργαστηρίων Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Πληροφορίες : Δευτέρα – Παρασκευή (10.00π.μ – 2.00μ.μ) 2410 621209

Χορηγοί επικοινωνίας:

