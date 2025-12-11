Νέα πρόκληση και έτοιμος για το μεγάλο φινάλε ο Ζμπήτας 

Ο 16χρονος πρωταθλητής συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του και ταξιδεύει στην Πρίστινα με στόχο ένα δυναμικό κλείσιμο της χρονιάς

Ο Γιώργος Ζμπήτας, έχοντας εξασφαλίσει από τον Σεπτέμβριο την πρόκρισή του στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 χάρη στη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο Multi European Games Taekwondo 2025 στο Νις της Σερβίας, ταξιδεύει τώρα μαζί με τον προπονητή του, Απόστολο Ιακωβάκη, για τη μεγάλη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στην Πρίστινα. Ο 16χρονος πρωταθλητής θα αγωνιστεί αύριο Παρασκευή, στοχεύοντας σε ένα δυναμικό φινάλε της χρονιάς.

Μόλις τέσσερις ημέρες πριν, ο Γιώργος βρισκόταν στο Σεράγεβο όπου αγωνίστηκε στο Grand Prix, συνεχίζοντας μια έντονη και απαιτητική αγωνιστική πορεία μέσα στη χρονιά. Τώρα ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά, για τον τελευταίο του αγώνα για το 2025, μια χρονιά γεμάτη προσπάθεια, εμπειρίες και συγκινήσεις, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση της 3ης θέσης στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων.

Με τη σταθερή καθοδήγηση του Απόστολου Ιακωβάκη και το πάθος που χαρακτηρίζει το αγωνιστικό του στυλ, ο αθλητής του Αθλητικού Συλλόγου Ταεκβοντό Λάρισας αναχωρεί για το Κόσοβο αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να κλείσει τη χρονιά δυνατά και εντυπωσιακά.