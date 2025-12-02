Νέος γενικός αρχηγός στην ΑΕΛ ο παλαίμαχος Θωμάς Κυπαρίσσης

Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει «την έναρξη της συνεργασίας της με τον Θωμά Κυπαρίσση, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Αρχηγού.

Ο Θωμάς Κυπαρίσσης γνωρίζει όσο λίγοι το DNA της ΑΕΛ, έχοντας υπηρετήσει με επιτυχία την ομάδα τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως Γενικός Αρχηγός στο παρελθόν.

Ο 54χρονος πρώην διεθνής επιθετικός έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με παρουσίες σε Πιερικό, Νίκη Βόλου, Παναρκαδικό, Κόρινθο, Πανελευσινιακό, Skoda Ξάνθη, Άρη, ΠΑΣ Γιάννινα και ΑΕΛ Novibet.

Με τους Θρακιώτες καθιερώθηκε στην Α’ Εθνική και κέρδισε την κλήση του στην εθνική ομάδα (14 συμμετοχές, 2 γκολ), ενώ στη Λάρισα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, οδηγώντας την ομάδα σε ανόδους και αγωνιζόμενος ως αρχηγός.

Το 2008 ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Πιερικό, εκεί όπου την ξεκίνησε.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ τον καλωσορίζει εκ νέου στην «βυσσινί» οικογένεια και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του».